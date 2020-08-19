Впервые за долгое время средняя зарплата в Алтайском крае достигла 30 тысяч рублей

Новости 19.08.2020 15:10 1494

Средняя зарплата в Алтайском крае в июне 2020 года составила 30 932 рубля. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом. Ранее край на протяжении долгого времени был единственным регионом Сибири со средней зарплатой менее 30 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в июне зафиксированы в сферах трубопроводного (74,4 тысячи рублей) и воздушного/космического транспорта (68,4 тысячи рублей). По 49 тысяч рублей получали работники, занятые в производстве компьютеров, на железнодорожных грузоперевозках, а также в отрасли финансов и страхования. Самые низкие зарплаты фиксировались в общепите (традиционно) и на производстве кожи (по 16,1 тысяч рублей). Чуть больше получали мебельщики (17,6 тысяч рублей) и риелторы (19 тысяч рублей).

При этом, отмечается, что средняя зарплата в Алтайском крае по итогам первого полугодия составляла всего 28,7 тысяч рублей. Это на 7,2% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. За месяц же (июнь по сравнению с маем) средняя зарплата по краю выросла на 3,3%.

Общая численность работников в Алтайском крае составила почти 576,5 тысяч человек.