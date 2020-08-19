Правительство Алтайского края поддержало инициативу Барнаула о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести»

Новости 19.08.2020 14:55 1000

Это вопрос обсуждался на заседании правительства региона 19 августа. С докладом выступил глава города Вячеслав Франк. Он рассказал, что с инициативой о присвоении Барнаулу почетного звания в администрацию краевого центра обратились местное отделение политической партии «Единая Россия» и барнаульский городской совет ветеранов.

По федеральному законодательству, основаниями для присвоения звания являются:

награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны;

награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги;

документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

По словам главы Барнаула, в архивах Алтайского края были найдены более 300 документов, подтверждающих трудовую доблесть жителей краевого центра в годы войны. Медалями «За доблестный труд» в Барнауле было награждено 32 485 человек, то есть более 15% всего населения города на тот момент.

Что касается документов, подтверждающих трудовой подвиг на предприятиях, то они нашлись с помощью Государственных архивов России и научной библиотекой Московского педагогического государственного университета. В выпусках всесоюзной газеты «Правда» от 8 апреля 1943 года и от 20 апреля 1945 года были опубликованы статьи о вручении переходящего Красного знамени Госкомитета Обороны заводу Трансмаш и Барнаульскому вагоноремонтному заводу. А в выпуске от 17 марта 1944 Станкостроительному заводу была вручена 2 премия ВЦСПС и нарком вооружения.

Как пояснил Вячеслав Франк, это подтверждает, что Барнаул в годы войны являлся одним из основных тыловых центров страны, а граждане проявили массовый героизм и внесли массовый вклад в победу.

Вице-губернатор края Виталий Снесарь напомнил, что в адрес президента были уже направлены ходатайства о присвоении этого почетного звания 28 городам России. Однако звание присваивается только в результате прохождения конкурсной процедуры и положительный результат получили лишь 20 заявок.

Снесарь назвал порядок рассмотрения пакета документов из регионов детальным и достаточно жестким.

В адрес Виктора Томенко поступили заявки на присвоение почетного звания еще из трех городов – Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. Однако на заседании правительства было решено поддержать предложение администрации Барнаула.

«Пакеты документов по остальным городам необходимо доработать», - пояснил Снесарь.

Процедура наделения званием «Город трудовой доблести» состоит из нескольких этапов. Предложения о присвоении звания направляются в органы местного самоуправления. Они, в свою очередь, вносят их в Алтайское краевое Законодательное Собрание и в Правительство Алтайского края. Законодательный и исполнительный органы государственной власти субъекта РФ рассматривают эти предложения и принимают решение обратиться к Президенту РФ с ходатайством о присвоении звания «Город трудовой доблести» либо отклоняют внесенные предложения. На уровне правительства решение уже принято. Депутаты АКЗС рассмотрят Предложение о присвоении статуса на ближайшей сессии, 27 августа, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Напомним, неделю назад Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» принял решение поддержать заявку на присвоение почетного звания Барнаулу. С высокой долей вероятности депутаты краевого парламента примут решение поддержать ходатайство. После этого пакет документов будет отправлен в Москву.

Как известно, весной этого года Президент России Владимир Путин учредил новое высокое звание для городов, чьи жители в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов проявили трудовой героизм. Теперь наравне с городами-героями и городами воинской славы появляются и первые в стране города трудовой доблести.

Справка: В годы войны на Алтай было эвакуировано более 100 предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. За 4 года в крае было построено 51 крупное промышленное предприятие, из них 14 - в Барнауле. Для работы на них по городу в 1942 году было мобилизовано 3 608 человек, из них 1 900 - добровольно, 1 350 мобилизовано из организованного населения, 358 - из служащих. Тысячи барнаульцев, работая круглосуточно, производили танковые двигатели, патроны, грузовые вагоны, оборудование для самолетов, радиоприборы, военное обмундирование, одежду и обувь для солдат. Барнаульские труженики направляли в освобожденные районы Московской, Тульской, Курской, Орловской областей, Ленинграда, Сталинграда, Харькова, Донбасса продовольствие, скот, семена и технику, а также специалистов для восстановления производства. Подробнее о вкладе Барнаула в победу можно узнать на сайте Доблестьалтая.рф

182 459 жителей краевого центра приняли участие в очном голосовании за присвоении городу звания «Город трудовой доблести». Из них 99,6% проголосовали за то, чтобы это звание было присвоено Барнаулу на Алтае в первую очередь.