Правительство Алтайского края поддержало инициативу Барнаула о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести»

Это вопрос обсуждался на заседании правительства региона 19 августа. С докладом выступил глава города Вячеслав Франк. Он рассказал, что с инициативой о присвоении Барнаулу почетного звания в администрацию краевого центра обратились местное отделение политической партии «Единая Россия» и барнаульский городской совет ветеранов.
По федеральному законодательству, основаниями для присвоения звания являются:
По словам главы Барнаула, в архивах Алтайского края были найдены более 300 документов, подтверждающих трудовую доблесть жителей краевого центра в годы войны. Медалями «За доблестный труд» в Барнауле было награждено 32 485 человек, то есть более 15% всего населения города на тот момент.
Что касается документов, подтверждающих трудовой подвиг на предприятиях, то они нашлись с помощью Государственных архивов России и научной библиотекой Московского педагогического государственного университета. В выпусках всесоюзной газеты «Правда» от 8 апреля 1943 года и от 20 апреля 1945 года были опубликованы статьи о вручении переходящего Красного знамени Госкомитета Обороны заводу Трансмаш и Барнаульскому вагоноремонтному заводу. А в выпуске от 17 марта 1944 Станкостроительному заводу была вручена 2 премия ВЦСПС и нарком вооружения.
Как пояснил Вячеслав Франк, это подтверждает, что Барнаул в годы войны являлся одним из основных тыловых центров страны, а граждане проявили массовый героизм и внесли массовый вклад в победу.
Вице-губернатор края Виталий Снесарь напомнил, что в адрес президента были уже направлены ходатайства о присвоении этого почетного звания 28 городам России. Однако звание присваивается только в результате прохождения конкурсной процедуры и положительный результат получили лишь 20 заявок.
Снесарь назвал порядок рассмотрения пакета документов из регионов детальным и достаточно жестким.
В адрес Виктора Томенко поступили заявки на присвоение почетного звания еще из трех городов – Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. Однако на заседании правительства было решено поддержать предложение администрации Барнаула.
«Пакеты документов по остальным городам необходимо доработать», - пояснил Снесарь.
Процедура наделения званием «Город трудовой доблести» состоит из нескольких этапов. Предложения о присвоении звания направляются в органы местного самоуправления. Они, в свою очередь, вносят их в Алтайское краевое Законодательное Собрание и в Правительство Алтайского края. Законодательный и исполнительный органы государственной власти субъекта РФ рассматривают эти предложения и принимают решение обратиться к Президенту РФ с ходатайством о присвоении звания «Город трудовой доблести» либо отклоняют внесенные предложения. На уровне правительства решение уже принято. Депутаты АКЗС рассмотрят Предложение о присвоении статуса на ближайшей сессии, 27 августа, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Напомним, неделю назад Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» принял решение поддержать заявку на присвоение почетного звания Барнаулу. С высокой долей вероятности депутаты краевого парламента примут решение поддержать ходатайство. После этого пакет документов будет отправлен в Москву.
Как известно, весной этого года Президент России Владимир Путин учредил новое высокое звание для городов, чьи жители в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов проявили трудовой героизм. Теперь наравне с городами-героями и городами воинской славы появляются и первые в стране города трудовой доблести.
Алтайские единороссы поддержат заявку по присвоению столице края звания «Город трудовой доблести»