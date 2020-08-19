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Правительство Алтайского края поддержало инициативу Барнаула о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести»

Новости
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Это вопрос обсуждался на заседании правительства региона 19 августа. С докладом выступил глава города Вячеслав Франк. Он рассказал, что с инициативой о присвоении Барнаулу почетного звания в администрацию краевого центра обратились местное отделение политической партии «Единая Россия» и барнаульский городской совет ветеранов. 

По федеральному законодательству, основаниями для присвоения звания являются:

  • награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны;
  • награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги;
  • документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

По словам главы Барнаула, в архивах Алтайского края были найдены более 300 документов, подтверждающих трудовую доблесть жителей краевого центра в годы войны. Медалями «За доблестный труд» в Барнауле было награждено 32 485 человек, то есть более 15% всего населения города на тот момент. 

Что касается документов, подтверждающих трудовой подвиг на предприятиях, то они нашлись с помощью Государственных архивов России и научной библиотекой Московского педагогического государственного университета. В выпусках всесоюзной газеты «Правда» от 8 апреля 1943 года и от 20 апреля 1945 года были опубликованы статьи о вручении переходящего Красного знамени Госкомитета Обороны заводу Трансмаш и Барнаульскому вагоноремонтному заводу. А в выпуске от  17 марта 1944 Станкостроительному заводу была вручена 2 премия ВЦСПС и нарком вооружения.

Как пояснил Вячеслав Франк, это подтверждает, что Барнаул в годы войны являлся одним из основных тыловых центров  страны, а граждане  проявили массовый героизм и внесли массовый вклад в победу.

Вице-губернатор края Виталий Снесарь напомнил, что в адрес президента были уже направлены ходатайства о присвоении этого почетного звания 28 городам России.  Однако звание присваивается только в результате прохождения конкурсной процедуры и положительный результат получили лишь 20 заявок.

Снесарь назвал порядок рассмотрения пакета документов из регионов детальным и достаточно жестким.

В адрес Виктора Томенко поступили заявки на присвоение почетного звания  еще из трех городов – Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. Однако на заседании правительства было решено  поддержать предложение администрации  Барнаула.

«Пакеты документов по остальным городам  необходимо доработать», - пояснил Снесарь.

Процедура наделения званием «Город трудовой доблести» состоит из нескольких этапов. Предложения о присвоении звания направляются в органы местного самоуправления. Они, в свою очередь, вносят их в Алтайское краевое Законодательное Собрание и в Правительство Алтайского края. Законодательный и исполнительный органы государственной власти субъекта РФ рассматривают эти предложения и принимают решение обратиться к Президенту РФ с ходатайством о присвоении звания «Город трудовой доблести» либо отклоняют внесенные предложения.  На уровне правительства решение уже принято. Депутаты АКЗС рассмотрят Предложение о присвоении статуса на ближайшей сессии, 27 августа, сообщила пресс-служба  регионального парламента.

Напомним, неделю назад Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» принял  решение  поддержать заявку на присвоение почетного звания Барнаулу. С высокой долей вероятности  депутаты краевого парламента  примут решение поддержать ходатайство.  После этого пакет документов будет отправлен  в Москву.

Как известно, весной этого года Президент России Владимир Путин учредил новое высокое звание для городов, чьи жители в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов проявили трудовой героизм. Теперь наравне с городами-героями и городами воинской славы появляются и первые в стране города трудовой доблести. 

Справка: В годы войны на Алтай было эвакуировано более 100 предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. За 4 года в крае было построено 51 крупное промышленное предприятие, из них 14 - в Барнауле. Для работы на них по городу в 1942 году было мобилизовано 3 608 человек, из них 1 900 - добровольно, 1 350 мобилизовано из организованного населения, 358 - из служащих. Тысячи барнаульцев, работая круглосуточно, производили танковые двигатели, патроны, грузовые вагоны, оборудование для самолетов, радиоприборы, военное обмундирование, одежду и обувь для солдат. Барнаульские труженики направляли в освобожденные районы Московской, Тульской, Курской, Орловской областей, Ленинграда, Сталинграда, Харькова, Донбасса продовольствие, скот, семена и технику, а также специалистов для восстановления производства. Подробнее о вкладе Барнаула в победу можно узнать на сайте Доблестьалтая.рф
182 459 жителей краевого центра приняли участие в очном голосовании за присвоении городу звания «Город трудовой доблести». Из них 99,6% проголосовали за то, чтобы это звание было присвоено Барнаулу на Алтае в первую очередь.
Алтайские единороссы поддержат заявку по присвоению столице края звания «Город трудовой доблести»

Алтайские единороссы поддержат заявку по присвоению столице края звания «Город трудовой доблести»

Новости

Алтайские единороссы поддержат заявку по присвоению столице края звания «Город трудовой доблести»

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Автор: Политсиб.ру

Фото: сайт АКЗС, официальный Барнаула

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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