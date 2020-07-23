Возможно, подожгли. В барнаульском парке «Изумрудный» сгорел скалодром

Новости 19.08.2020 14:13 680

В барнаульском парке «Изумрудный» почти полностью сгорел скалодром. Как сообщил «Политсибру» управляющий парком, глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, рассматривается две версии: возгорание проводки и поджог.

«Пожар уже ликвидирован. Охрана оперативно отреагировала и вызвала пожарных. Объект сгорел полностью. Обшивка из деревоплит и помещение для переодевания точно, а состояние железного основания еще будут смотреть. Возможно, скалодром уже не подлежит восстановлению», - сказал Вакаев.

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По его словам, сейчас отрабатывают как вариант с возгоранием проводки, которая шла от бассейна, принадлежащего еще бывшему арендатору Павлу Тулину, и поджог. Владислав Вакаев не исключает, что это было сделано намерено.

Этот объект, как и многие другие в парке, не в собственности самого «Изумрудного». Его возвела и обслуживала алтайская федерация скалолазания. Сейчас Вакаев пытается связаться с ее представителями.

Он также добавил, что этим летом скалодромом не пользовались. Но зимой там проходили занятия.