Алтайпищепром подвёл итоги регионального экспорта за первую половину 2020 года

Новости 19.08.2020 13:50 1044

В первом полугодии 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края составил 380 тысяч тонн (в 2019 было на 5,3% меньше). В денежном выражении – это 145,1 млн долларов США (в 2019 было на 10,4% меньше). Об этом сообщает Алтайпищепром.

По сравнению с первой половиной 2019 года, в текущем периоде серьёзно вырос экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, масложировой продукции. Не столь значительно, но подрос экспорт мясной и молочной продукции.

Зерно, квоты и засуха

Вывоз злаков же, наоборот, снизился. Более того, в связи с угрозой пандемии коронавируса возможен ввод ограничений на вывоз злаков за пределы ЕАЭС. Это может стать значительным риском для предприятий-экспортёров.

Напомним, что в первом полугодии 2020 года вывоз важных для внутреннего рынка злаков (пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы) был квотирован – общий объём их экспорта не должен был превышать 7 млн тонн (за исключением семян зерновых культур). Эта квота оказалась полностью выбрана уже в апреле. С 12 апреля до 30 июня этого года также действовали ограничения на вывоз семян подсолнечника. ​​По просьбе Масложирового союза они снова могут быть введены с 1 сентября 2020 года сроком на четыре года. Это предусмотрено договором о ЕАЭС. Вместе с подсолнечником могут ограничить и экспорт рапса.

Также сообщается, что из-за засухи в текущем году на Алтае ожидается серьёзное сокращение урожая зерновых и зернобобовых культур. Это тоже может привести к сокращению экспорта сырья и готовой продукции.

Почему «хромает» экспорт молочной продукции

«Политсибру» уже писал о разразившемся в молочной отрасли Алтая кризисе перепроизводства. Отмечалось, что склады алтайских предприятий затоварены молочной продукцией, в том числе, сырами, 70-80% которых обычно отправляется на экспорт.

Интересно, что в целом по РФ в январе-мае экспорт молока вырос на 26%. Но объём выручки за вывозимую продукцию увеличился лишь на 16% больше. Это говорит о том, что экспортёрам приходится снижать цены на свой товар. Драйвером экспорта российской «молочки» стал Казахстан, впятеро увеличивший закупки молочной сыворотки и втрое – сухого молока.

Наиболее перспективным потенциальным потребителем потребителем молочной продукции Алтайского края выступает, конечно же, Китай. Однако несовершенство соответствующего торгового договора привело к тому, что КНР закупает лишь 1% российской молочной продукции (в основном – мороженое). Большая часть экспортируемой Россией «молочки» (91%) уходит в страны СНГ.