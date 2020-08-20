Сервис ВТБ для девелоперов запускает витрину новостроек

Новости компаний 19.08.2020 13:10 348

Сервис для застройщиков и управляющих организаций «Домиленд», входящий группу ВТБ, предоставит строительным компаниям возможность создания мобильного приложения под брендом девелопера с витриной новостроек.

Теперь каждая строительная компания сможет продавать квартиры в собственном мобильном приложении, разработанном «Домилендом» и размещённом в App Store и Google Play Store. Это позволит девелоперу реализовать полный жизненный цикл взаимодействия с клиентом: от выбора объекта в новостройке до получения ключей и проживания в квартире.

Покупатели квартир найдут на мобильной платформе каталог объектов с их подробным описанием, ценами и планировками. Уже в августе в приложении застройщика можно будет выбрать и забронировать квартиру, коммерческое помещение, машиноместо или кладовую, обмениваться документами с застройщиком и отслеживать статус своей сделки. В дальнейшем появится возможность отправлять заявку на ипотеку, получать решения от банков, а также подписывать договор.

Когда покупатели получат ключи от новой квартиры, приложение не потеряет актуальность и станет цифровым помощником жителя для решения всех возникающих вопросов по дому: от подачи показаний счётчиков и оплаты квитанций до заказа услуг и общения с соседями. Используя такую платформу, покупатели квартир на каждом этапе смогут взаимодействовать с застройщиком, управляющей компанией, ресурсоснабжающими организациями, поставщиками услуг в marketplace и соседями.