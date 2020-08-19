«Отправьте нам Щукина». На пост главы Каменского района «предложили» бывшего лидера ЛДПР

Новости 19.08.2020 12:55 1422

Во время онлайн-конференции на сайте парламента Алтайского края некто Евгений Николаевич задал депутату, главе комитета АКЗС по местному самоуправлению Борису Трофимову вопрос по ситуации в Камне-на-Оби и районе. И предложил поставить на пустующий пост главы некогда главного алтайского либерал-демократа, а ныне заместителя министра юстиции региона Андрея Щукина.

Откуда такая идея

«Когда в городе и районе будет власть?! Не и.о., а реальный глава? Неужели нет в кадровом резерве достойных людей?! Отправьте нам «земляка» нашего Щукина, он же шел к нам когда-то! Почему в крае не хотят отправить нам дополнительного заместителя, чтобы наши депутаты успокоились и могли спокойно принимать решения на своих сессиях», - написал Евгений Николаевич (орфография и пунктуация автора сохранены).

На что Трофимов ответил: сейчас там объявлен конкурс на должность главы Каменского района, документы можно подать до 20 сентября текущего года.

«Участником конкурса может быть любой изъявивший желание гражданин, не имеющий предусмотренных законодательством ограничений пассивного избирательного права, в том числе и господин Андрей Евгеньевич Щукин», - сказал Борис Трофимов.

Что говорит Щукин

А Щукин говорит, что для него этот вопрос стал неожиданностью и такой вариант он не рассматривал.

«Я работаю на государственной службе и планов менять работу не было. Да и просто одного моего желания было бы мало», - сказал он «Политсибру».

Во-первых, пояснил он, нужно заручиться поддержкой региональной власти. Провести встречи, консультации на уровне первых лиц края, понять, что они заинтересованы в конкретной кандидатуре, что готовы помогать этой проблемной территории.

Во-вторых, пообщаться с населением, местными депутатами, заручиться и их поддержкой.

«Участвовать в конкурсе просто так, не стремясь давать там результат - ну это же несерьезно. Нужно посмотреть на Камень незамыленным взглядом со стороны, предложить свои проекты, чтобы люди поняли, что от главы будет толк. Там надо пахать и давать результат», - добавил Андрей Щукин.

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Он также подтвердил, что хорошо знает территорию, там похоронен его дед учился отец и живет брат.

Кстати, Андрей Щукин, будучи депутатом АКЗС от ЛДПР, в 2016 году участвовал в конкурсе на определение главы тогда уже объединенного муниципалитета (города и района). Он был в числе пяти кандидатов (как и экс-глава Камня-на-Оби Федор Найден), однако конкурс признали несостоявшимся, потому что в документах всех претендентов нашли неточности и до финала никого не допустили.

В 2017 году этот пост все-таки занял Найден, но его отстранили в мае 2020 года после вступления в силу обвинительного приговора суда (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Сейчас обязанности главы исполняет Евгения Гординеко.

Кроме того, Андрей Щукин курировал этот район уже на посту вице-губернатора (2017-2018 годы).