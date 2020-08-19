Ещё шесть смертей и 85 инфицированных – как развивается пандемия коронавируса на Алтае

Новости 19.08.2020 11:55 1912

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, 105 пациентов выздоровело, шестеро – умерли, но COVID-19 в качестве причины смерти фигурирует лишь в двух случаях. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Большая часть новых случаев приходится на Барнаул (55), остальные 30 – на другие города и районы края.

Всего в Алтайском крае заразились 10 887 человек (в том числе, 943 ребёнка), 9 239 – выздоровели. На лечении находится 1 361 пациент (767 – в госпиталях, 594 – амбулаторно). Тяжелобольных – 112 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов. Бессимптомное течение наблюдалось в 4 630 случаях (42,5%). За весь период пандемии скончалось 287 человек. От коронавируса – 111.

На 19 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3017 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 46 534 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 353 364 человека. За прошедшие сутки – 2 893.