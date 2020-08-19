Ещё шесть смертей и 85 инфицированных – как развивается пандемия коронавируса на Алтае

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, 105 пациентов выздоровело, шестеро – умерли, но COVID-19 в качестве причины смерти фигурирует лишь в двух случаях. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Большая часть новых случаев приходится на Барнаул (55), остальные 30 – на другие города и районы края.
Всего в Алтайском крае заразились 10 887 человек (в том числе, 943 ребёнка), 9 239 – выздоровели. На лечении находится 1 361 пациент (767 – в госпиталях, 594 – амбулаторно). Тяжелобольных – 112 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов. Бессимптомное течение наблюдалось в 4 630 случаях (42,5%). За весь период пандемии скончалось 287 человек. От коронавируса – 111.
В Республике Алтай выписано 86%