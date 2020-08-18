Алтайские многодетные семьи смогут направлять региональный маткапитал на газификацию

В Алтайском крае расширяют список направлений, на которые можно направить материнский капитал регионального уровня. На следующей сессии, в четверг, 27 августа, депутаты парламента пропишут в законе возможность использовать средства на газификацию и социальную адаптацию детей-инвалидов.
Итак, потратить эти 55,3 тысячи рублей (такой размер установлен на 2020 год) можно будет на газификацию природным газом жилого помещения. Но только если жилье расположено на территории региона, а газ будет проведен после 1 января 2021 года.
Что же касается семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, то они получат право покупать товары и оплачивать услуги для социальной адаптации этих детей.
Кроме того, выплаты, действующие в регионе с 2011 года, будут продлены до конца 2026 года.
Сейчас в законе есть несколько направлений трат:
Действие ограничений может затронуть порядка 150 объектов общепита из более чем 800, расположенных преимущественно в городах края
Региональный маткапитал можно получить за рождение или усыновление третьего или последующего ребенка, если это произошло с 1 января 2011 года. Причем оформить его может не только мама, но и папа, если он - единственный усыновитель третьего ребенка.
Как отметили в пресс-службе АКЗС, сейчас только 40% семей имеющих право на капитал пользуются им.