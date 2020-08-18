Алтайские многодетные семьи смогут направлять региональный маткапитал на газификацию

Новости 19.08.2020 11:11 491

В Алтайском крае расширяют список направлений, на которые можно направить материнский капитал регионального уровня. На следующей сессии, в четверг, 27 августа, депутаты парламента пропишут в законе возможность использовать средства на газификацию и социальную адаптацию детей-инвалидов.

Итак, потратить эти 55,3 тысячи рублей (такой размер установлен на 2020 год) можно будет на газификацию природным газом жилого помещения. Но только если жилье расположено на территории региона, а газ будет проведен после 1 января 2021 года.

Что же касается семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, то они получат право покупать товары и оплачивать услуги для социальной адаптации этих детей.

Кроме того, выплаты, действующие в регионе с 2011 года, будут продлены до конца 2026 года.

Сейчас в законе есть несколько направлений трат:

улучшение жилищных условий (покупка дома или квартиры, строительство или реконструкция дома, в том числе и в счет уплаты «долевки» на эскроу-счет);

получение образования ребенком (детьми): оплата платных образовательных услуг, проживания в общежитии, за присмотр и уход за ребенком в детском саду.

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Региональный маткапитал можно получить за рождение или усыновление третьего или последующего ребенка, если это произошло с 1 января 2011 года. Причем оформить его может не только мама, но и папа, если он - единственный усыновитель третьего ребенка.

Как отметили в пресс-службе АКЗС, сейчас только 40% семей имеющих право на капитал пользуются им.