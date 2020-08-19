Как распределились сибирские губернаторы по уровню дохода

Новости 19.08.2020 12:10 1300

Главы регионов Сибирского федерального округа отчитались о своих доходах за 2019 год. «Политсибру» провёл их небольшое сравнение. В рейтинге не учтены доходы врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, поскольку к управлению регионом он приступил лишь в самом конце прошлого года.

Если анализировать заработки лишь самих глав регионов, то самым богатым окажется губернатор Красноярского края Александр Усс, заработавший в 2019 году 22,5 млн рублей. Остальные распределятся следующим образом:

Сергей Жвачкин (Томская область) – 16,7 млн рублей; Сергей Цивилёв (Кемеровская область) – 11 млн рублей; Александр Бурков (Омская область) – 7,4 млн рублей; Андрей Травников (Новосибирская область) – 6 млн рублей; Олег Хорохордин (Республика Алтай) – 4,5 млн рублей; Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) – 4,3 млн рублей; Виктор Томенко (Алтайский край) – 4,2 млн рублей; Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – 2,8 млн рублей.

Как видно, лишь у троих сибирских глав доход превысил 10 млн рублей. Впрочем, если оценивать совокупный доход губернаторских семей, то картина сложится уже иная, поскольку жёны некоторых руководителей регионов заработали намного больше своих мужей. Самой богатой оказалась семья Цивилёвых, показавшая доход в размере 43,5 млн рублей.

Сергей Цивилёв (Кемеровская область) – 11 млн, его жена – 32,5 млн, вместе – 43,5 млн рублей; Александр Усс (Красноярский край) – 22,5 млн рублей, его жена – 17 млн, вместе – почти 30 млн рублей; Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) – 4,3 млн, жена – 23,5 млн, вместе – 27,8 млн рублей; Сергей Жвачкин (Томская область) – 16,7 млн, жена – 0,4 млн, вместе – 17 млн рублей; Александр Бурков (Омская область) – 7,4 млн рублей, жена – 1,2 млн, вместе – 8,6 млн рублей; Андрей Травников (Новосибирская область) – 6 млн рублей, жена – менее 50 тысяч рублей; Виктор Томенко (Алтайский край) – 4,2 млн, жена – 0,7 млн, вместе – почти 5 млн рублей; Олег Хорохордин (Республика Алтай) – 4,5 млн рублей; Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – 2,8 млн, жена – 0,3 млн, вместе – чуть более 3 млн рублей.