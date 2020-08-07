Бийский переработчик требует 380 тысяч с комбината школьного питания

Новости 19.08.2020 10:55 919

Бийское предприятие мясопереработки ООО "Пятачок Плюс" обратилось в Арбитражный суд с иском в суд на сумму почти 380 тысяч рублей. Ответчиком выступает «Комбинат школьного питания «Маяк».

Подробностей дела пока нет. Однако можно предположить, что это не единственный иск. Который будет предъявлен комбинату в ближайшее время. В начале августа появилась информация. Что комбинат намерен пройти процедуру банкротства. К плачевному состоянию предприятие привели ограничения в работе во время пандемии.

Руководитель «Маяка» Елена Рындина рассказала, что с 20 марта им некого было кормить, а значит, комбинат не мог зарабатывать. В итоге без зарплаты на несколько месяцев остались более 140 сотрудников. По расчетам Рындиной задолженность перед ними к осени будет составляет более 10 млн рублей.

При этом на помощь государства, предприятию также рассчитывать не приходится – учредителем его на 100% является муниципалитет. Субсидии положены только тем предприятиям, где доля участия муниципалитета составляет менее 40%.