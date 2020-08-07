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Бийский переработчик требует 380 тысяч с комбината школьного питания

Новости
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Бийское предприятие мясопереработки ООО "Пятачок Плюс" обратилось в Арбитражный суд с иском в суд на сумму почти 380 тысяч рублей. Ответчиком выступает «Комбинат школьного питания «Маяк».  

Подробностей  дела пока нет.  Однако можно предположить, что это  не единственный иск. Который будет предъявлен комбинату в ближайшее время.   В начале августа появилась информация. Что комбинат намерен пройти процедуру банкротства.  К плачевному состоянию предприятие привели  ограничения в работе во время пандемии.

Руководитель «Маяка» Елена Рындина  рассказала, что  с 20 марта им некого было кормить, а  значит, комбинат не мог зарабатывать.  В итоге без зарплаты  на несколько месяцев остались более  140 сотрудников.  По расчетам Рындиной задолженность перед ними к осени будет составляет более 10 млн рублей.

При этом на помощь государства, предприятию также рассчитывать не приходится – учредителем  его на 100% является муниципалитет.  Субсидии положены только тем предприятиям, где доля участия муниципалитета составляет менее 40%.  

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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