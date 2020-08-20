Прожиточный минимум для пенсионеров в Алтайском крае в 2021 году вырастет на 178 рублей

Новости 19.08.2020 10:16 539

Депутаты парламента Алтайского края увеличат размер прожиточного минимума для пенсионеров на следующий год. Он составит 9072 рубля, рост к текущему году - 2%. Вопрос рассмотрят на заседании в четверг, 27 августа.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае в целях определения размера социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 9072 рублей», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в 2020 году он составляет 8894 рублей, в 2019-м прожиточный минимум был в размере 8669 рублей, в 2018 году – 8543 рубля, в 2017 – 8363 рубля.

Размер прожиточного минимума устанавливается в каждом регионе индивидуально и ежегодно. Если алтайский неработающий пенсионер получает в месяц пенсию меньше, чем этот показатель, то разницу ему доплачивают из федерального или регионального бюджета.