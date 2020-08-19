Что известно о проекте новой набережной Барнаулки (+визуализация)

Новости 19.08.2020 9:50 1442

18 августа прошло заседание Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город», на котором обсуждался проект набережной реки Барнаулки.

Перед разработкой проектировщики и представители мэрии неоднократно встречались с собственниками территории бывшего сереброплавильного завода для согласования и увязки двух проектов. Обустроить планируется оба берега Барнаулки. В планах – создание пешеходной зоны, устройство освещения, дополнительное озеленение, два моста.

«Мы – гидротехники – выполняли набережную реки Барнаулки от улицы Горького до проспекта Красноармейского и два пешеходных моста. Они арочные, по индивидуальному проекту, не такие, как другие мосты на Барнаулке. В районе сереброплавильного завода запроектированы ряжевые конструкции из лиственницы – что-то вроде срубов, уложенных клетками и заполненных песчано-гравийной смесью. Там ещё некоторые нюансы есть, но снаружи смотрится как сруб над рекой. Это была вынужденная мера – мы не могли туда никакую технику заводить, надо было делать аккуратно и, по сути, вручную, чтобы ничего не порушилось», – рассказал «Политсибру» главный инженер проектов «Сибгеострой» Александр Демидов.

В пресс-службе мэрии «Политсибру» пояснили, что проект внесён в заявку, которая будет подаваться в Ростуризм. Напомним, что набережная Барнаулки – это вторая часть строительства туркластера «Барнаул – горнозаводской город». Первый этап создания туркластера успешно завершен (построена набережная Оби, благоустроен Нагорный парк, сделаны лестницы и т.д.) благодаря вхождению проекта в программу Ростуризма. Вероятность вхождения в эту программу с проектом второй части туркластера оценивается как высокая, конкурсный отбор проектов состоится уже в сентябре.

Также в заявку барнаульской мэрии включено создание сетей водоотведения со строительством очистных сооружений за проспектом Красноармейским, реконструкция разворотного трамвайного кольца на площади Свободы и автомобильного моста с подъездными путями, проходящими по территории сереброплавильного завода.

Барнаулка в последнее время активно осваивается. Ещё одну набережную намерена сделать компания «МДС-Алтай», а барнаульский священник Виталий Власов расчистил свалку на берегу и развивает там храмово-парковый комплекс.