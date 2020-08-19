На свой страх и риск. Почему в алтайских селах перестали вывозить мусор

Аналитика 19.08.2020 8:30 1558

Власти Алтайского края регулярно отчитываются о количестве жителей, охваченных централизованным вывозом мусора. Сначала быстро, теперь медленнее, но показатели только росли. Однако есть в регионе несколько случаев, когда мусорная реформа откатилась назад. Так произошло, например, в малых селах Троицкого и Косихинского районов из-за пробелов в официальных документах и законодательстве. Региональный оператор регулярно вывозил мусор, но Госинспекция обнаружила нарушения в периодичности. И теперь ТКО в селах вообще никто не вывозит. Как это вышло, разбирался «Политсибру».

Не успели привыкнуть

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Впервые в жизни мусоровоз стал приезжать в села Боровлянка, Петровка, Загайново, поселки Гордеевский, Октябрьский и Клюквенный Троицкого района с ноября 2019 года. Раньше жителям приходилось вывозить отходы на местную свалку, затем были отведены специальные площадки или в самих селах, или на выездах. Правда, площадки – это места без мусорных контейнеров: приносишь свой пакетик и кладешь его на кучку таких же. К сожалению, во многих небольших населенных пунктах региона пока только так (по оценкам властей в Алтайском крае не хватает около 15 тысяч контейнеров). За установку баков отвечают местные власти. Одна оборудованная по всем правилам площадка стоит около 40 тысяч.

С необустроенных же площадок (о которых идет речь в тексте) мусор вывозили по утвержденному с властями графику: где-то раз в неделю, где-то раз в месяц.

Но с апреля 2020 года регоператор Барнаульской зоны (АО «ЭКО-Комплекс») перестал работать в ряде сел района. Как пояснили «Политсибру» в компании, обслуживание территории пришлось остановить после нескольких предписаний Госинспекции.

Ведомство провело проверку и постановило, что регоператор не соблюдает правила предоставления коммунальных услуг. А именно вывозит мусор реже, чем положено. «ЭКО-Комплекс» должен вернуть часть собранной с жителей сел платы – 1,7 млн рублей. А также организовать ежедневный (!) приезд мусоровозов.

Та же история в селах Лосиха и Филатово Косихинского района.

В «ЭКО-Комплексе» с этими претензиями не согласны и пытаются отстоять свою позицию в суде. И пока идет разбирательство, а длиться это может более полугода, вывоз мусора и начисление новой платы приостановлены.

Дьявол кроется в формулировках

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Руководитель «ЭКО-Комплекса» Виктор Карл сообщил «Политсибру», что мусор они вывозили, как прописано в Территориальной схеме, утвержденной Минприродой еще в 2016 году и актуализированной уже после начала реализации мусорной реформы – в 2019-м. Кроме того, все графики были согласованы с местными властями.

По словам Карла, в обновленной Терсхеме все населенные пункты поделены на три категории. В нашем случае речь идет о селах с численностью населения до 1000 человек – это третья группа. В документе указано, что в таких муниципалитетах количество емкостей определяется расчетным методом в соответствии с объемами накопления отходов. А периодичность вывоза может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Указанные села – действительно маленькие. В каких-то не более четырех десятков жителей.

Такой трактовки придерживается и Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края. Во всяком случае, это следует из их ответа «Политсибру».

«В данном случае вывоз ТКО осуществлялся из мест временного хранения отходов по графикам, определенным органами местного самоуправления и не противоречащим требованиям территориальной схемы обращения с отходами», – сообщили в Минстрое.

Однако в Госинспекции своя позиция на этот счет. Здесь заявляют, что в данном случае нужно руководствоваться исключительно постановлением правительства РФ № 354. По нему вывоз должен осуществляться в холодное время года (при температуре ниже +5 градусов) – не реже одного раза в три дня, в теплое время (при плюсовой температуре – свыше +5 градусов) – не реже одного раза в сутки.

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Это требование содержится и в СанПиНе. Только есть там одна важная приписка: «в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах главные государственные санитарные врачи по субъектам РФ принимают решение об изменении срока временного накопления ТКО с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха на основании санитарно-эпидемиологической оценки».

Кстати, оператор обращался в Роспотребнадзор. В «ЭКО-Комплексе» просили провести санитарно-эпидемиологическую оценку и выдать решение об изменении срока временного накопления ТКО в ряде сел, правда уже другого, Ребрихинского района.

Ответ ведомства поставил специалистов в тупик: «к вашему письму не приложены документы, подтверждающие, что 8 населенных пунктов Ребрихинского района являются труднодоступными и малочисленными». Каким образом выстраивать работу, совершенно непонятно, говорит Карл.

В этой истории есть еще один важный аспект. Постановление правительства № 354 (О предоставлении коммунальных услуг) регламентирует вывоз отходов в холодное и теплое время года исключительно из мест (площадок) накопления ТКО, то есть оборудованных полноценными контейнерами. Госинспекция, по всей видимости, уравнивает понятия «место временного хранения» (не оборудованное контейнерами) и «место (площадка) накопление ТКО». Между тем, по ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и другими нормативными актами эти понятия не тождественны, заявляет Виктор Карл.

Если уж организаторы процесса не могут разобраться, то местные жители тем более не разбираются в тонкостях процесса. Да им этого и не надо, им нужен регулярный вывоз и желательно почаще. Конечно, кому понравится такая санкционированная мусорная свалка. Однако местные власти только разводят руками: денег на полноценные «места накопления ТКО» в виде контейнеров нет.

Расходы вырастут в несколько раз

Чтобы понять суть дела, необходимо разобраться и в финансовой стороне вопроса.

«Расчёт стоимости услуг регоператоров проведен исходя из требований действующего законодательства, в том числе территориальной схемы по обращению с ТКО. Указанный показатель является одним из критериев конкурса при отборе регионального оператора», - сообщил «Политсибру» заместитель начальника управления – начальник жилищного отдела управления по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Малков.

То есть краевой Минстрой выставил на конкурс предельную стоимость услуги для регоператоров в зонах обслуживания. И эта стоимость формируется на основании данных Терсхемы. А в документ заложена кратность вывоза – не реже одного раза в неделю.

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Второй момент. Необходимая валовая выручка определяется краевым управлением по государственному регулированию цен и тарифов на основе затрат на транспортирование и не может превышать предельную стоимость услуги. В свою очередь, регоператоры проводят конкурсы на транспортирование ТКО, в которые закладывают условия по перемещению отходов, предусмотренные Терсхемой. И по другому возить они не имеют права. Повторимся: речь идет о кратности вывоза не реже 1 раза в неделю или по согласованию с органами местного самоуправления.

Более 60% расходов оператора – траты на ГСМ, запасные части и техническое обслуживание. А, значит, чем чаще выезды, тем больше расходов. Очевидно, перевод удаленных населенных пунктов на ежедневный вывоз повлечет за собой невосполнимые затраты и банкротство регоператоров.

Например, в 2019 году на эту работу в селах Барнаульской зоны оператор потратил 51,5 млн рублей. Если увеличить кратность вывоза, то и сумма вырастет на 130,9 млн рублей.

«Расходы по ежедневному вывозу не были заложены в тариф. И в некоторых населённых пунктах это принесет нам прямые убытки», - подчеркивает руководитель «ЭКО-Комплекса».

Таким образом складывается парадоксальная ситуация. Когда Минприроды, Минстрой и управление по тарифам при своих расчетах берут одну кратность на транспортирование в селах и определяют стоимость услуги регоператора. В тоже время Госинспекция предъявляет к регоператорам абсолютно иные требования.

Барнаульский регоператор опасается, что несогласованность действий краевых ведомств может поставить под угрозу всю дальнейшую работу отрасли. А позиция Госинспекции - привести к увеличению стоимости необходимой валовой выручки регоператора и значительному повышению тарифа для населения.

Ведь, понятное дело, никакая компания не будет работать в минус. Чтобы выполнять все эти предписания остается только один вариант - значительно увеличивать плату населения. Сегодня она, относительно некоторых других регионов, небольшая. Жители Троицкого, Павловского, Ребрихинского, Первомайского, Тальменского, Калманского, Косихинского районов, а также Новоалтайска и ЗАТО Сибирский платят в месяц по 40,57 рублей с человека.

Однако, вот, что на это сказали в Госинспекции:

«ЭКО-Комплекс», являясь коммерческой организацией, осуществляет предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, поэтому само должно планировать свои расходы и доходы».

На вопрос «Политсибру» – почему регоператор перестал оказывать услугу в ряде сел Троицкого и Косихинского района, в ведомстве не ответили, посоветовав обратиться в региональный Минстрой.

В Минстрое же рекомендовали регоператорам «более четко выстраивать логистику, а также использовать соответствующую объему и массе отходов спецтехнику», чтобы оптимизировать расходы.

Но в «ЭКО-Комплексе» заявляют, что ничего не нарушали, работали, как прописано в территориальной схеме. И спрашивают в ответ: почему виновником за противоречия между терсхемой и федеральным законодательством становятся регоператоры? Почему ни у кого нет вопросов к этому документу? При этом даже в Минстрое признали, что схема противоречит постановлению, но при этом именно по нему работают все операторы.

Так, может, просто взять и переписать терсхему?

А так и надо было сделать, говорят эксперты. Причем уже давно. И Минприроды сейчас как раз занимается актуализацией существующего документа. По данным «Политсибру», обновленный документ может появиться к концу года.

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По словам основного разработчика первого варианта схемы, научного сотрудника Института водных и экологических проблем СО РАН, эксперта ОНФ Виктора Резникова, необходимость назрела не только из-за таких разных трактовок, но и из-за изменения федерального законодательства.

На самом деле, проблема намного шире. Таких малых сел в регионе сотни. И во многих о контейнерах только мечтают. Мусорная инфраструктура будет полностью сформирована в регионе еще не скоро, но мусор-то как-то надо вывозить. Вот только как сделать это по всем федеральным нормативам – не понятно. Региональный оператор – это бизнесмен, который за определенную плату осуществляет услугу. Но ведь не будет же он ее делать в убыток себе. Тем более при неполной собираемости: на сегодняшний день население и юридические лица задолжали «ЭКО-Комплексу» 220 млн рублей.

Алтайские власти, понятное дело, заинтересованы в полном охвате региона мусорной реформой. Но самый крупный региональный оператор региона задается вопросом: а где гарантия, что компания зайдет на территорию с неподготовленным условиями – не оборудованными площадками - и не останется потом крайней на свой страх и риск?