Алтайские педагоги обсудят развитие дополнительного образования на всероссийской конференции

Новости компаний 18.08.2020 19:00 594

С 25 по 27 августа педагоги из Алтайского края примут участие в III Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Работники сферы в онлайн-формате обсудят развитие дополнительного образования в регионе и за его пределами. Конференция состоится при поддержке компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК.

Ежегодно конференция объединяет представителей образовательной отрасли из разных регионов России. В числе постоянных участников – педагоги барнаульского Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», а также его филиалов в Бийске и Рубцовске..

Дискуссии онлайн, лекции и мастер-классы объединят более 400 учителей, преподавателей, ученых, экспертов, представителей ведущих российских компаний и органов власти. В мероприятии примут участие: исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, генеральный директор АО «МХК ЕвроХим» Игорь Нечаев, генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын, заместитель Губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова и глава города Невинномысска Михаил Миненков. Также гостями станут: член-корреспондент РАН, директор Института общей и неорганической химии РАН Владимир Иванов, ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков, директор Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий, член международного комитета ISEF по оценке исследовательских проектов Генри Дисстон-младший и другие.

Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко выступит площадкой для диалога о проблемах образования и путях их решения. В этом году в центре внимания окажутся вопросы развития дополнительного образования в России и мире, международные конкурсы и успешные практики проектной деятельности, рейтинговые системы и подготовка высококвалифицированных кадров.

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. В 2017-2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла. Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.