Барнаульцы пытаются обратить внимание алтайского губернатора на очередную рубку леса в Барнауле

Новости 18.08.2020 18:20 2384

В Алтайском крае рубят лес в районе приборостроительного завода «Ротор». Об этом сообщили в Инстаграм-акаунте barnaul.insta. Пользователи социальной сети пытаются обратить внимание на ситуацию губернатора края Виктора Томенко.

«Вы бы посмотрели как выглядит лес в крае на спутниковых снимках. Лоскутное одеяло! Или чтобы что-то решилось в пользу экологии нужно обязательно до митингов и стычек доводить, как в Шиесе и Куштаю?» - пишет один из комментаторов.

Главу региона просят «вмешаться и прекратить безобразие». Пользователи сети говорят. что обнаружили порядка 40 пеньков.

Как пояснили «Политсибру», в Минприроде Алтайского края, сплошных вырубок нет.

«Идут добровольно-выборочные рубки, в рамках лесохозяйственной деятельности. Обратите внимание, что даже на фотографиях видно, что сплошных вырубок нет», - пояснили в ведомстве.

Участок, о котором говорится в посте, относится к Барнаульскому лесничеству. Работы проводит «Алтайкровля»

«Учитывая интерес граждан к работам, которые проводятся в лесу, арендатор стал устанавливать информационные стенды с указанием кто, что, сколько, на каком основании рубит на конкретном участке. Подобного рода информация абсолютно открыта, поскольку имеет под собой все законные основания, определенные разного рода инстанциями, в том числе наукой», - говорится в ответе ведомства.

В Минприроде обратили внимание на то, что работы проводятся в соответствии с лесохозяйственным регламентом, договором аренды лесного участка, проектом освоения лесов, прошедшим госэкспертизу и лесной декларацией.