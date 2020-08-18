На Алтае от коронавируса выздоравливают 85% пациентов

Новости 18.08.2020 16:20 2807

В Алтайском крае за неделю с 12 по 18 августа коронавирус победило 85% пациентов. Алтай вошёл в Топ-5 регионов Сибири с самой высокой долей выздоровевших. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Количество пациентов, поборовших коронавирус, по итогам минувшей недели выросло на 781 человека, коэффициент составил 85% (вырос на 3%). На предыдущей неделе показатель рос также на 3%, а неделей ранее - только на 2%.

Лучший регион Сибири по доле выздоровевших - Республика Хакасия (выписано 90%), следом идут Республика Тыва и Новосибирская область (выписано по 88%), затем - "Два Алтая". В Республике Алтай выписано 86% пациентов, в Алтайском крае - 85%.

Наименьшая доля выздоровевших среди регионов Сибири зафиксирована на Кузбассе (69%), а также в Иркутской (73%) и Омской (73%). В целом по Сибири за весь период от коронавируса выздоровело 66 637 человек (80% заболевших). Индекс выше показателя предыдущей недели (78%) и равный общему по России (80%).