Детский омбудсмен Алтайского края: профилактическая работа не дала должного эффекта

Новости 18.08.2020 15:10 1732

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала, что Каменские подростки – фигуранты по делу об избиении школьника, проживают в социально неблагополучных семьях. С ними уже велась профилактическая работа, однако она оказалась неэффективной.

В этой связи, по словам Казанцевой, была проведена проверка деятельности подразделения по делам несовершеннолетних, были выявлены нарушения, к административной ответственности привлечены должностные лица, правда ни количество, ни должности этих лиц не уточняются.

Что касается самих несовершеннолетних нарушителей, то один подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних преступников (ЦВСНП )на 30 дней, в отношении двух есть решение суда о помещении их в закрытые образовательные учреждения. В одном случае решение суда уже вступило в силу и, как уверила Казанцева, подросток уже направлен в ЦВСНП, откуда будет доставлен в закрытое учреждение. В отношении второго решение суда также есть, оно вступит в силу 21 августа, если не будет обжаловано. Тогда подросток будет направлен в аналогичное учреждение сроком на три года.

В отношении еще одного подростка ведется индивидуальная профилактическая работа, так как он попал в поле зрения правоохранителей впервые.

Ольга Казанцева также пояснила, что не смогла выехать в Камень-на-Оби после резонансного случая по причине болезни. Однако вместо нее с родителями встречалась начальник сектора по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае, юрист Светлана Лыкова. По данным Казанцевой она пообщалась с тремя родителями и приняла от них письменные заявления.

При этом чиновница уточнила, что неблагополучные подростки не имеют отношения к запрещенной на территории России экстремистской организации АУЕ (Арестанский Уклад Един)

«Я делала запрос в понедельник, и данные, которые содержались в ответе, говорят о том, что подростки не принадлежат данной субкультуре. Но это не умаляет того, что дети совершали антиобщественные действия, вероятнее всего они имеют антиобщественные установки, с которыми нужно работать», - заключила она.

Напомним, в начале июня по социальным сетям было распространено видео, на котором несколько подростков избивают сверстника. Пострадавший был серьезно травмирован, был госпитализирован в ЦРБ. Опекун школьника заявила, что его избила банда подростков. Которые уже попадали в центр внимания общественности из-за аналогичного избиения несовершеннолетнего.