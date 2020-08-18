Жители Алтайского края оформили на треть меньше «кредиток», чем год назад

Новости 18.08.2020 14:50 1393

Количество выданных в июле 2020 года жителям Алтайского края кредитных карт сократилось, по сравнению с июлем 2019 года, на 35%. Объём выданных по «кредиткам» средств упал на 42%. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Как уже писал «Политсибру» жители Алтая стали меньше брать и кредитов наличными, правда, объём полученных населением взаймы денег почти не изменился (то есть, просто увеличилась сумма кредита). В самих банках сегмент кредитных карт считается более рискованным, чем кредиты наличными, поэтому и подходы к ним различаются. Так, банки по собственной инициативе серьёзно уменьшили средний размер одобренного лимита, опасаясь массовых просрочек платежей. Этим частично объясняется падение объёма выданных населению кредитных ресурсов.

В целом по России, в июле банки оформили около 600 тысяч кредитных карт. Это на 27% больше, чем в июне (в Алтайском крае прирост составил всего 9%, оформлено 8,9 тысяч «кредиток»), а также почти вдвое больше, чем в первый месяц ограничительных мер. Тем не менее, выдачи по-прежнему на 39% меньше, чем в июле 2019 года. Суммарный одобренный кредитный лимит по выданным в июле картам (объем кредитов) составил почти 41 млрд рублей, что на 27% больше, чем в прошлом месяце (в Алтайском крае прирост составил всего 17%, выдано 527 млн рублей), но на 49% меньше в годовом выражении.

Средний одобренный лимит по кредитным картам составил 69 тысяч рублей – на 14 тысяч рублей меньше, чем годом ранее (82 тысячи рублей). Средняя полная стоимость кредита (ПСК) снизилась на 1,1 процентного пункта до 25,1% годовых.