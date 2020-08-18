Алтайские депутаты хотят увеличить ценз минимальной площади для мини-баров

Новости 18.08.2020 13:55 1329

Общественная палата Алтайского края предложила запретить мини-бары, имеющие зал обслуживания площадью менее 30 кв.м для городов и менее 20 кв.м для сельских населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Заксобрания.

Соответствующий законопроект представлен в АКЗС. По оценкам его авторов, действие ограничений может затронуть порядка 150 объектов общепита из более чем 800, расположенных преимущественно в городах края. Для продолжения деятельности всем им придётся переформатироваться из баров в предприятия торговли. Это позволит сократить число так называемых магазинов-«наливаек», на которые поступают многочисленные жалобы от жителей многоквартирных домов, в которых эти «наливайки» расположены.

С концепцией предложенного законопроекта согласились депутаты всех фракций. Камнем преткновения стало лишь предложение увеличить ценз по площади помещения с 30 до 50 кв.м. начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев выступил против этого предложения, заметив, что мини-бары не закроются, а будут продолжать работать как магазины, но их доходы сократятся. Он также выразил обеспокоенность возможностью спровоцировать запретами рост нелегального сектора торговли алкоголем.

Telegram-канал «Алтайские крайности» предположил, что «эти изменения - де-факто в интересах крупных заведений (кафе и больших баров), и у некоторых из таких заведений точно есть возможность для лоббирования».

«Кстати, как раз у франшизы БПЗ «Заправка» есть требование - наличие помещения не менее 50 м2. То есть все их магазины подходят под это требование», – отмечают авторы канала.

Согласно законопроекту, предполагается, что ограничения будут вводиться с 1 января 2021 года. Замечания и предложения, прозвучавшие в ходе заседания рабочей группы, будут проанализированы при подготовке законопроекта к внесению на одну из ближайших сессий АКЗС.