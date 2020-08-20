Сбербанк завершает строительство больницы в Тулуне

Новости компаний 18.08.2020 15:40 581

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф побывал на строительной площадке инфекционного отделения Тулунской городской больницы в Иркутской области, чтобы осмотреть ход работ и оценить готовность объекта к сдаче.

Строительство инфекционного отделения, пострадавшего от разрушительного наводнения, ведется с весны этого года. Социально значимый и крайне необходимый городу объект возводится в сжатые сроки по современной модульной технологии в полном соответствии с международными и российскими требованиями к объектам медицинского назначения.

«С момента общенациональной трагедии в Тулуне прошел уже год, но мы продолжаем оказывать максимальную поддержку жителям города. Мы считаем, что одна из важнейших составляющих социальной обеспеченности любого региона – высококвалифицированная медицинская помощь. Потому мы взяли на себя строительство самой современной больницы в городе. И строим ее в рекордные сроки — с начала работ прошло всего пять месяцев, а уже в сентябре жители Тулуна смогут проходить здесь лечение», — рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

В ходе поездки в Тулун Герман Греф также встретился с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Натальей Ледяевой.

«Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер, Сбербанк, сделал практически невозможное. Всего за несколько месяцев в Тулуне создан новый инфекционный корпус с самым современным оборудованием. Эта больница станет подарком не только для Тулуна, но и для всей области, так как технологии телемедицины, применяемые здесь, значительно расширят масштабы маршрутизации пациентов. И я говорю слова благодарности Герману Оскаровичу и его команде за то, что поддержали город, пострадавший от наводнения, таким важным строительством. Наша задача теперь — сделать все необходимое по обучению персонала будущей больницы для дальнейшей качественной эксплуатации оборудования и качественного лечения людей», — заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Здание почти полностью готово: смонтированы все 116 проектных модулей, получено необходимое медицинское оборудование в количестве 180 единиц, в том числе аппарат компьютерной томографии. В данный момент осуществляется подключение объекта к инженерным наружным сетям, ведется благоустройство прилегающей территории.