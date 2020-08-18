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На должность главврача БСМП Алтайского края придет экс-министр здравоохранения республики Алтай

Новости
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Как стало известно «Полисибру», в Краевой больнице скорой медицинской помощи  сменится главный врач.  По нашим данным в должность вступит Андрей Макин.  

Андрей Макин родился 31 октября 1963 года. В 1990 году окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», работал врачом-хирургом в больнице скорой медицинской помощи Барнаула, затем – заведующим хирургическим отделением городской клинической больницы №1 города Барнаула. В начале 2015 года был назначен главным врачом Кош-Агачской районной больницы, эту должность занимал до своего назначения на пост главы республиканского Минздрава в декабре 2018 года.

Однако менее чем через год  он был вынужден покинуть этот пост из-за серии конфликтов.  Затем он возглавил Рубцовскую горбольницу №1  после внезапной кончины Игоря Данилюка.  По данным наших источников он вступит в новую должность уже в пятницу, 21 августа.

Что касается дальнейшей судьбы Владислава Бомбизо, возглавляющего БСМП с 2011 года, то, вероятнее всего, он останется главным хирургом Алтайского края. В настоящее время больницу возглавляет начмед больницы Дмитрий Устинов. 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (4)

1000

Привет

фейк ньюс. пост займет устинов.

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Читатель

Вы заголовки хотя бы научитесь писать, чё за хрень? Фу,Политсиб читать вас стало невозможно

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гость
Читатель, это точно. Грязь . Безграмотность
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гость

А с чего вы решили, что вы вправе размещать такие снимки? Глубина вашей низости , поистине, бездонна, дорогие журналисты.

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