На должность главврача БСМП Алтайского края придет экс-министр здравоохранения республики Алтай

Как стало известно «Полисибру», в Краевой больнице скорой медицинской помощи сменится главный врач. По нашим данным в должность вступит Андрей Макин.
Андрей Макин родился 31 октября 1963 года. В 1990 году окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», работал врачом-хирургом в больнице скорой медицинской помощи Барнаула, затем – заведующим хирургическим отделением городской клинической больницы №1 города Барнаула. В начале 2015 года был назначен главным врачом Кош-Агачской районной больницы, эту должность занимал до своего назначения на пост главы республиканского Минздрава в декабре 2018 года.
Однако менее чем через год он был вынужден покинуть этот пост из-за серии конфликтов. Затем он возглавил Рубцовскую горбольницу №1 после внезапной кончины Игоря Данилюка. По данным наших источников он вступит в новую должность уже в пятницу, 21 августа.
Что касается дальнейшей судьбы Владислава Бомбизо, возглавляющего БСМП с 2011 года, то, вероятнее всего, он останется главным хирургом Алтайского края. В настоящее время больницу возглавляет начмед больницы Дмитрий Устинов.
В ближайшее время ожидается еще целый ряд назначений в правительстве региона
Вы заголовки хотя бы научитесь писать, чё за хрень? Фу,Политсиб читать вас стало невозможно
А с чего вы решили, что вы вправе размещать такие снимки? Глубина вашей низости , поистине, бездонна, дорогие журналисты.
фейк ньюс. пост займет устинов.