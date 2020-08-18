На должность главврача БСМП Алтайского края придет экс-министр здравоохранения республики Алтай

Новости 18.08.2020 13:10 2544

Как стало известно «Полисибру», в Краевой больнице скорой медицинской помощи сменится главный врач. По нашим данным в должность вступит Андрей Макин.

Андрей Макин родился 31 октября 1963 года. В 1990 году окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», работал врачом-хирургом в больнице скорой медицинской помощи Барнаула, затем – заведующим хирургическим отделением городской клинической больницы №1 города Барнаула. В начале 2015 года был назначен главным врачом Кош-Агачской районной больницы, эту должность занимал до своего назначения на пост главы республиканского Минздрава в декабре 2018 года.

Однако менее чем через год он был вынужден покинуть этот пост из-за серии конфликтов. Затем он возглавил Рубцовскую горбольницу №1 после внезапной кончины Игоря Данилюка. По данным наших источников он вступит в новую должность уже в пятницу, 21 августа.

Что касается дальнейшей судьбы Владислава Бомбизо, возглавляющего БСМП с 2011 года, то, вероятнее всего, он останется главным хирургом Алтайского края. В настоящее время больницу возглавляет начмед больницы Дмитрий Устинов.