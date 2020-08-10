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Алтайский парламент хочет гарантировать депутатам доплаты к пенсии

Новости
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На августовскую сессию Алтайского краевого Законодательного Собрания во втором чтении вынесен проект изменения регионального законодательства с целью закрепить пенсионные гарантии для местных депутатов в уставах муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

В настоящее время ежемесячная доплата к пенсии депутата не может быть установлена уставом муниципалитета законом Алтайского края. Поправки в законодательство края призваны это изменить. Кроме того, в федеральный закон о местном самоуправлении внесены дополнения, гарантирующие сохранение места работы депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе.

Помимо прочего, ко второму чтению законопроект дополняется изменениями в связи с появлением нового вида муниципального образования - муниципального округа.

Законопроект подготовлен совместно комитетом краевого Законодательного Собрания по местному самоуправлению и прокуратурой Алтайского края. 
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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