Алтайский парламент хочет гарантировать депутатам доплаты к пенсии

На августовскую сессию Алтайского краевого Законодательного Собрания во втором чтении вынесен проект изменения регионального законодательства с целью закрепить пенсионные гарантии для местных депутатов в уставах муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.
В настоящее время ежемесячная доплата к пенсии депутата не может быть установлена уставом муниципалитета законом Алтайского края. Поправки в законодательство края призваны это изменить. Кроме того, в федеральный закон о местном самоуправлении внесены дополнения, гарантирующие сохранение места работы депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе.
Помимо прочего, ко второму чтению законопроект дополняется изменениями в связи с появлением нового вида муниципального образования - муниципального округа.
Очно поучаствовать в заседании смогут только треть депутатов, остальные – по видеосвязи