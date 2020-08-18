В Алтайском крае за сутки умерло 6 человек с коронавирусом

Новости 18.08.2020 11:10 1586

По данным оперштаба Алтайского края, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 91 новый случай коронавируса. Из них в Барнауле – 43, Рубцовске – 13, Хабарском районе -7, Новоалтайске – 6, Яровом – 3, Бийске, Заринске, Поспелихинском районе – по 2 заболевших, Алейске, Камне-на-Оби, Благовещенском, Егорьевском, Косихинском, Краснощековском, Локтевском, Первомайском, Рубцовском, Смоленском, Тальменском, Усть-Калманском, Шипуновском районах – по 1 случаю.

На 18 августа в крае 10 802 случаев инфицирования, выписаны по выздоровлению – 9 134. На сегодняшний день проходят лечение 1 387 человека, из них в госпиталях находятся 797 пациентов, амбулаторно лечение получают 590 человек.

В 4610 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение заболевания, в 3437 случаев инфекция протекала в форме ОРВИ, в 2755 как внебольничная пневмония. Тяжелобольных пациентов в госпиталях края – 122, из них к аппаратам ИВЛ находится 30 пациентов.

За минувшие сутки зарегистрировано 6 смертельных случаев, во всех случая​ х к смерти привели иные причины. ​ Всего скончалось – 281 человек. Все случаи отнесены к иным причинам смерти. На экспертизе остаётся 4 случая.

​На 18 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2691 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 46 364 человека. Всего на коронавирусную инфекцию обследовано 350471 человек, за сутки –3350.