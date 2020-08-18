Обязательство выполнено. В Барнауле сдали проблемный дом на Павловском тракте

Новости 18.08.2020 10:25 1402

Компания "Барнаулкапстрой" получила разрешение на ввод второй очереди дома на Павловском тракте, 291. Накануне третий и четвертый подъезды, а также благоустройство прилегающей территории оценила комиссия из Ростехнадзора и жилищной инспекции города. В ближайшее время дольщикам начнут передавать ключи от квартир, рассказал "Толку" директор компании Сергей Шумов.

Благополучно финишировали

Ввод дома на Павловском тракте, 291 – это целая эпоха в новой истории строительства Барнаула. Дом стал последним в череде проблемных новостроек, которые появились в городе из-за банкротства "СтройГАЗа". Выступая инвестором и подрядчиком, некогда крупная и сильная компания заморозила множество объектов в Барнауле, в том числе жилые дома на ул. Папанинцев, 199, Павловском тракте, 191 и 197. "Барнаулкапстрою", который выступил заказчиком жилых многоэтажек, пришлось опять искать подрядчика. Теперь эта история закончена.

"Дом на Павловском тракте, 291 стал последними объектом, который начинал, но не смог достроить "СтройГАЗ". Первую очередь этой многоэтажки мы ввели в эксплуатацию в марте 2020 года. Вторую – третий и четвертый подъезды с благоустройством прилегающей территории – сдали в августе", – говорит Сергей Шумов.

В ближайшее время компания передаст ключи собственникам квартир, а также заключит договор с управляющей компанией, которой передаются места общего пользования и оборудование дома.

Директор "Барнаулкапстроя" сообщает также, что завершаются наружные работы по строительству магазинов на первом этаже дома. В ближайшее время все закроют витражами и внутри начнется отделка.

"Самое главное, что мы благополучно пришли к финишу проекта, преодолев все трудности. Мы выполнили взятые на себя обязательства перед дольщиками – построили красивый, большой и комфортный дом. Это очень важно для компании с 60-летним стажем работы", – подчеркивает Сергей Шумов.

Что известно о "Барнаулкапстрое"

"Барнаулкапстрой" – сильная строительная компания, которая создана еще в 1959 году. Тогда руководство города хотело сосредоточить в одних руках государственные капитальные вложения, обеспечить комплексную застройку территорий с полной социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Сейчас ее уставной капитал "Барнаулкапстроя" составляет 300 млн рублей. Ежегодный оборот предприятия – больше миллиарда рублей. 100% акции принадлежит администрации Барнаула. По данным сайта госзакупок, компания постоянно участвует в гозакупках на строительство социально-значимых объектов.

Сейчас предприятие на финишной прямой строительства знакового жилого комплекса на Горе – ЖК "Парковый". Это первый за Уралом дом, который начали возводить с проектным финансированием, а деньги дольщиков размещать на эскроу-счетах. Дом, разделенный на пять восьмиэтажных блок-секций, под которыми размещена подземная парковка для автомобилей жильцов. Первую планируется ввести в 2020 году. В целом комплекс достроят в конце 2021 года.

Еще "Барнаулкапстрой" застраивает поселок "Самоцветы" и взялся за новый проект – ЖК "Клевер" на ул. Советской Армии. Оба особенные для Барнаула, потому что подобного никто еще не строил.

Однако строительство жилья – это лишь небольшой объем работы "Барнаулкапстроя". Компания с колоссальным кадровым потенциалом выполняет функцию заказчика-застройщика и весь комплекс организационных работ от подготовки площадки под строительство до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.