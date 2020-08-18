Алтайский сенатор предложил включить республику в эксперимент по курортному сбору

Новости 18.08.2020 9:50 1533

Он убежден, что его введение в республике Алтай стало бы правильной мерой. Поток туристов в регион растет, вместе с ним увеличивается антропогенная нагрузка на все экосистемы.

«Туристы, посещающие высокогорные районы Алтая, оставляют там большое количество мусора, превращают пешие и конные тропы в стихийные автотрассы - на восстановление экосистем необходимы дополнительные средства. Здесь курортный или рекреационный сбор был бы уместен и понятен», - считает он.

Однако собирать плату за отдых в регионе, по мнению Полетаева, повсеместно нельзя. Он поясняет, что это неразумно в той местности, где не оборудованы места для сбора мусора, не организованы точки питания и туалеты.

Что касается размера платы, то его должен установить субъект федерации. Сенатор считает, что он не должен превышать 150 рублей за сутки, при этом называются цифры 50-70 рублей. При этом в планах освободить от его уплаты целый ряд категорий граждан: детей до 18 лет, инвалидов и сопровождающих их лиц, ветеранов, героев Советского Союза и России, соцтруда, чернобыльцев, а также тех, кто приехал в регион учиться или работать. Список льготников может быть увеличен.

Напомним, курортный сбор в России был введен с мая 2018 года. Это эксперимент, в котором участвуют 4 региона: Краснодарский край, Алтайский край, Ставропольский край и Республика Крым. Однако в связи с пандемией два региона Алтайский и Краснодарский края приостановили сбор до конца 2020 года.