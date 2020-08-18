Техника безопасности или цифровой тоталитаризм? Ростех хочет ставить устройства распознавания лиц повсюду

Новости 18.08.2020 9:30 1735

В конце минувшей недели Ростех представил устройство для автоматизированного контроля доступа в общественные места. Оно идентифицирует личность человека по изображению лица и дистанционно определяет температуру его тела. Указывается, что в условиях пандемии коронавируса решение может устанавливаться на входе в метро, аэропорты, торговые центры, поликлиники, школы, детские сады.

Терминал называется Т1Т и обладает двумя основными функциями: возможность идентификации личности человека с помощью распознавания лица на расстоянии 40 см. Отмечается, что идентификации не мешает даже медицинская маска. Кроме того, прибор менее, чем за секунду (причём, дистанционно), определяет температуру человеческого тела. На монитор мгновенно выводятся: имя, должность и температура человека. Сообщается, что если температура превысит заданные параметры, то прозвучит звуковой сигнал, а двери/турникеты будут блокированы (если это проставлено в настройках).

Разработку системы Т1Т ведёт Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ). Глава Новосибирска Анатолий Локоть побывал на предприятии и выразил надежду на успешное внедрение проекта.