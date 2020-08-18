Алтайские моногорода могут получить дополнительное финансирование

Новости 18.08.2020 8:30 1388

В конце минувшей недели полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло обсудил проблемы моногородов Сибири с зампредом госкорпорации «ВЭБ.РФ» и гендиректором «Фонда развития моногородов». Об этом сообщает окружной информационный центр.

Почти половина городов Алтайского края относится к моногородам. Всего таковых в регионе пять: Заринск, Алейск, Яровое, Новоалтайск, а также рабочий посёлок Степное озеро. В Новоалтайске градообразующим предприятием выступает «Алтайвагон», в Заринске - «Алтай-Кокс», в Алейске - «Алейскзернопродукт» имени Старовойтова, в Яровом - «Алтайхимпром», в Степном Озере - «Кучуксульфат». Год назад в краевом Минэкономразвития отмечалось, что во всех пяти имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

Сергей Меняйло отметил, что моногородам следует активнее привлекать средства упомянутого выше профильного фонда. Последний предлагает льготные займы от 5 до 250 млн рублей под 0% и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых, а также готов совместно с регионом софинансировать в размере 95/5 строительство и реконструкцию инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятиям.

Кроме того, «Фонд развития моногородов» может выдавать займы на проекты ГЧП, МЧП и концессии, займы лизинговым компаниям от 5 млн до 1 млрд рублей на срок до 15 лет под 0-5% годовых. Такие займы выдаются на проекты, связанные с теплоснабжением и освещением, обновлением общественного транспорта, а также могут быть выделены на лизинг медицинского оборудования. Кроме того, Фонд может поддерживать индивидуальных предпринимателей.

В моногородах проживает около 3 миллионов сибиряков. Это 17% населения округа.