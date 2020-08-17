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Бассейны могут вскоре открыть, но не для всех. Алтайский губернатор дал поручение министру спорта

Новости
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На аппаратном совещании 17 августа глава региона Виктор Томенко поручил министру спорта региона Алексею Перфильеву в ответ на заявление о возможном ооткрытии бассейна «Обь» для возобновления профессиональных тренировок. 

«По открытию бассейнов продолжайте взаимодействовать с Роспотребнадзором, ищите варианты, как вовлекать эти спортивные сооружения по всему краю. Возможно, есть смысл возвращаться к тренировкам постепенно, хотя бы малыми группами, начиная со «сборников» и профессиональных спортсменов», - сказал Томенко.

Алексей Перфильев также доложил о том, что  к концу недели  возхмужноо будет рассмотрена возможность увеличения загрузки фитнес-центров с 25 до 50 процентов. Такое решение принято в связи с тем, что  на спортивных объектах не было зафиксирвоано ни одного случая коронавируса после смягчения ограничительных мер.

Также будет проработана возможность допуска на трибуны зрителей во время спортивных соревнований. В настоящее время все они проводятся с пустыми трибунами.  Пока речь идет о заполнении части мест – 25 или хотя бы 10%,  сообщает официальный сайт Алтайского края.  

https://altairegion22.ru/region_news/gubernator-poruchil-gotovitsya-k-otkrytiyu-basseinov-i-postepennomu-napolneniyu-sportivnyh-tribun_872429.html

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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