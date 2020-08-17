Бассейны могут вскоре открыть, но не для всех. Алтайский губернатор дал поручение министру спорта

Новости 17.08.2020 17:50 1622

На аппаратном совещании 17 августа глава региона Виктор Томенко поручил министру спорта региона Алексею Перфильеву в ответ на заявление о возможном ооткрытии бассейна «Обь» для возобновления профессиональных тренировок.

«По открытию бассейнов продолжайте взаимодействовать с Роспотребнадзором, ищите варианты, как вовлекать эти спортивные сооружения по всему краю. Возможно, есть смысл возвращаться к тренировкам постепенно, хотя бы малыми группами, начиная со «сборников» и профессиональных спортсменов», - сказал Томенко.

Алексей Перфильев также доложил о том, что к концу недели возхмужноо будет рассмотрена возможность увеличения загрузки фитнес-центров с 25 до 50 процентов. Такое решение принято в связи с тем, что на спортивных объектах не было зафиксирвоано ни одного случая коронавируса после смягчения ограничительных мер.

Также будет проработана возможность допуска на трибуны зрителей во время спортивных соревнований. В настоящее время все они проводятся с пустыми трибунами. Пока речь идет о заполнении части мест – 25 или хотя бы 10%, сообщает официальный сайт Алтайского края.

https://altairegion22.ru/region_news/gubernator-poruchil-gotovitsya-k-otkrytiyu-basseinov-i-postepennomu-napolneniyu-sportivnyh-tribun_872429.html