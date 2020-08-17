Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае вновь подросла

Новости 17.08.2020 18:20 2363

Индекс заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае (на 100 тысяч жителей) вырос на 26,2 пункта за неделю с 11 по 17 августа. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Алтайском крае на 17 августа фиксируется 454,3 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей. Этот индекс ниже среднесибирского и общероссийского. Алтайский край остаётся на четвёртой строчке в рейтинге регионов Сибирского федерального округа по данному показателю.

Наилучшие результаты в Сибири демонстрирует Кузбасс (189,5 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей). Самые плохие (высокие) коэффициенты наблюдаются в республиках Тыва (2 тысячи случаев на 100 тысяч жителей) и Алтай (842,6 случаев на 100 тысяч жителей).