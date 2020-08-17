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Жители Алтая стали брать меньше кредитов, но ничего не изменилось

Новости
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Количество выданных в июле 2020 года жителям Алтайского края кредитов сократилось по сравнению с июлем 2019 года на 24%, передаёт Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

При этом в абсолютных цифрах денежных средств взаймы выдано лишь на 3% меньше, чем годом ранее. Это говорит о том, что общая долговая нагрузка на население Алтайского края практически не изменилась, а суммы получаемых кредитов стали крупнее.

В ОКБ отмечают, что кредиты серьёзно подешевели, в целом по РФ банки в июле текущего года выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 409 млрд рублей. В сравнении с июнем выдачи выросли на 11% по количеству и на 10% по объему.

Вопреки прогнозам Frank RG и ОКБ, во втором квартале 2020 года кредитование малого и среднего бизнеса выросло. При этом затраты на обслуживание кредитов снизились. Уменьшились и ставки по кредитам МСБ, что связано с действиями российского ЦБ. В 2020 году Банк России снизил ключевую ставку на 2 п.п. до 4,25% годовых, что привело к понижению процентных ставок по кредитам для бизнеса и к снижению средневзвешенной годовой ставки по кредитному портфелю компаний МСБ. 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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