Как в Алтайском крае собрались бороться с бедностью

Новости 17.08.2020 16:40 2079

К 2030 году в Алтайском крае должно остаться 8,8% населения с доходами ниже прожиточного минимума. К слову сейчас, по официальным данным, таких - 17,6%. На прошедшей сегодня, 17 августа, пресс-конференции об этом рассказали министр социальной защиты Наталья Оськина и начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура. Программа коснется всех территорий.

На сегодняшний день малообеспеченными гражданами в регионе, имеющими доход ниже прожиточного минимума, по словам Надежды Капуры являются 410 300 человек. При этом, по данным Натальи Оськиной поддержку получают только 98 346. Причем и эта величина «динамическая» - в реестр нуждающихся приходят новые люди. И исключатся из него после преодоления порога «бедности».

«Наиболее социально уязвимой категорий сегодня являются семьи с детьми. В реестр входят также долгоболеющие люди, инвалиды и другие категории. Однако когда в семье трудоспобособное население и двое или более детей, то они станут «предметом особой поддержки и заботы».

В регионе предоставляется целый ряд различных пособий, в их числе компенсация жилищно-коммунальных услуг, пособия на детей и тд. Однако, как отметила Наталья Оськина, вся помощь предоставляется дополнительно к трудовому доходу семьи.

«Цель программы в том, чтобы мы помогли им составить их жизнедеятельность так, чтобы они работали и с нашими мерами поддержки преодолели порог «ниже прожиточного минимума» Мы разными способами с коллегами будет эту работу выстраивать, - пояснила она.

Министр также также рассказала, что часть семей не умеют тратить деньги. Например, те, которые выделяются адресно на детей. Кстати в регионе будут действовать проекты по обучению населения финансовой грамотности. В настоящее время в крае высока доля закредитованности населения. а по признанию Оськиной, население часто пользуется микрозаймами, не читая условий такого кредитования.

Одним из способов победы над бедностью в Алтайском крае станет социальный контракт. По словам чиновницы, ведомство должно заключить их с порядка 13% человек, которым будет оказана какая-либо помощь. На сегодняшний день уже заключено 1890 таких контрактов. 10% от числа тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, должны увеличить свой доход, чтобы выйти из реестра. В перспективе порог бедности должны преодолевать до 50% семей, заключивших социальные контракты.