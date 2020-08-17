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Как в Алтайском крае собрались бороться с бедностью  

Новости
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К 2030 году в Алтайском крае должно остаться 8,8%  населения с доходами ниже прожиточного минимума. К слову сейчас, по официальным данным, таких -  17,6%. На прошедшей сегодня, 17 августа, пресс-конференции об этом рассказали министр социальной защиты  Наталья Оськина  и начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура. Программа коснется всех территорий.  

На сегодняшний день малообеспеченными гражданами в регионе, имеющими доход ниже прожиточного минимума, по словам Надежды Капуры являются  410 300 человек. При этом, по данным Натальи Оськиной поддержку получают только 98  346. Причем и эта величина «динамическая»  -  в реестр нуждающихся приходят новые люди.  И исключатся из него после преодоления порога «бедности».

«Наиболее социально уязвимой категорий сегодня являются семьи с детьми. В реестр входят также долгоболеющие люди, инвалиды и другие категории. Однако когда в семье трудоспобособное население и двое или более детей, то они станут «предметом особой поддержки и заботы».

В регионе предоставляется целый ряд  различных пособий, в их числе компенсация жилищно-коммунальных услуг, пособия  на детей и тд. Однако, как отметила Наталья Оськина, вся помощь предоставляется дополнительно к трудовому доходу семьи.

«Цель программы в том, чтобы мы помогли им составить их жизнедеятельность так, чтобы  они работали и с нашими мерами поддержки преодолели порог «ниже прожиточного минимума» Мы разными способами с коллегами будет эту работу выстраивать, - пояснила она.

Министр также также рассказала, что часть семей не умеют  тратить деньги. Например, те, которые выделяются адресно на детей. Кстати в регионе будут действовать проекты по обучению населения финансовой грамотности.  В настоящее время в крае высока доля закредитованности населения. а по признанию Оськиной, население часто пользуется микрозаймами, не читая условий такого кредитования. 

Одним из способов победы над бедностью в Алтайском крае станет социальный контракт. По словам чиновницы,  ведомство  должно заключить их с  порядка 13% человек, которым будет оказана какая-либо помощь.  На сегодняшний день уже заключено 1890 таких контрактов.  10% от числа тех,  кто воспользовался такой мерой поддержки, должны увеличить свой доход, чтобы выйти из реестра.   В перспективе  порог бедности должны преодолевать до 50% семей, заключивших  социальные контракты.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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