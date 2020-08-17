Как 6 лет развивали алтайские сёла и что из этого вышло

Новости 17.08.2020 15:55 1908

В конце минувшей недели министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о намерении продлить действие госпрограммы «Развитие сельских территорий» до 2030 года. В Алтайском крае в 2019 году завершилась реализация соответствующей краевой программы (на 2014-2019 гг.), под которую выделялись федеральные средства. «Политсибру» решил ознакомиться с её итогами.

По итогам года комплексная оценка эффективности реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» составила 92,8%. В 2018 году этот показатель достигал 86,9%. В тот год основное внимание уделялось развитию сети автомобильных дорог. В 2019 году на первый план вышло улучшение жилищных условий селян.

В 2019 году финансирование программы увеличилось на 1,1 млрд рублей. В основном, дополнительные средства пошли на улучшение жилищных условий. Также увеличилось финансирование развития сети ФАПов, спортивных сооружений, комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности. В то же время снизилось финансирование мероприятий по развитию газификации (-25,5 млн рублей), водоснабжения (-14,1 млн рублей), грантовой поддержке местных инициатив граждан (-9,4 млн рублей) и строительству автодорог (-158,9 млн рублей).

Упор на мероприятия по жилищному обустройству сельских граждан сделан не случайно. Поясняется, что это – инструмент для формирования кадрового потенциала регионального АПК. С участием средств государственной поддержки за 2019 год построено/куплено 38,4 тысяч кв. м жилья для селян. Жилищные условия улучшили 718 семей, из которых 382 - семьи молодых специалистов.

Значительно перевыполнены планы по вводу жилья (+28%), спортплощадок (+55%) и водопроводов (+56%). По поводу спортплощадок «Политсибру» публиковал отдельный материал, в котором по ним приведены подробные данные. Что касается водопроводов, то это – вопрос для региона действительно болезненный. Даже в пригороде Барнаула недавно произошли волнения, связанные с перебоями водоснабжения. На 46% перевыполнен показатель уровня поддержки местных инициатив. По поводу инициативного бюджетирования «Политсибру» также приводил сведения, свидетельствующие о растущей востребованности данного вида поддержки.

Больным вопросом остаётся газификация алтайских сёл. Планы по вводу в действие распределительных газовых сетей в регионе в 2019 году были провалены, выполнено лишь 55,7% от запланированного. В конце июля алтайские власти нашли, наконец, подрядчика на газопровод-долгострой в Ребрихе, неделей ранее разместили тендер на газификацию Сросток.

Как указано в итоговом докладе алтайского Минсельхоза за 2019 год, за 2014 – 2019 годы на финансирование мероприятий по обустройству социальной сферы в алтайских сёлах направлено 7,8 млрд рублей. Более 3,5 млрд рублей выделено федеральным бюджетом, почти 3 млрд рублей – краевым, более 100 млн рублей получено из местных бюджетов и около 1,2 млрд рублей – из внебюджетных источников.

С начала 2020 года в Алтайском крае действует новая региональная программа по развитию села. Одной из её особенностей стала сельская ипотека под 2,7%.

По числу сельских поселений Алтайский край занимает четвёртое место среди регионов России. 70% его территории используется для производства сельхозпродукции, в сельской местности проживает порядка 43% населения.