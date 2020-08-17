С рекомендациями: каменские депутаты все же утвердили Евгению Гордиенко в должности и.о. главы района

Новости 17.08.2020 15:10 1754

Депутаты Каменского района утвердили в должности исполняющей главы муниципалитета Евгению Гордиенко. Правда, обозначили срок – до 4 сентября. Об этом «Политсибру» рассказал председатель Каменского районного собрания Виктор Кашицин.

«В начале сентября нам нужно будет собрать сессию, либо провести опрос, как мы это уже делали, чтобы вновь решить вопрос о полномочиях Гордиенко», - рассказал он.

По словам Кашицина депутаты перед утверждением дали Гордиенко рекомендации: в соответствии с Уставом района необходимо назначить еще одного заместителя. «И, нет, это не ультиматум, - пояснил Кашицин. - Мы не имеем на это права, только рекомендации».

По данным Кашицина выбор у Евгении Гордиенко будет. Он говорит, что уже есть желающие стать заместителем главы района, правда конкретных фамилий не называет. Впрочем решение о назначении будет принимать Евгения Гордиенко.

«Три человека должны работать. А она одна. Где же ей успеть?» - говорит Кашицин.

Напомним, 12 августа депутаты районного совета депутатов собрались на внеочередную сессию, устроили эмоциональное обсуждение и отказались наделить полномочиями и.о. главы района Евгению Гордиенко. Это автоматически затормозило процесс по конкурсу для замещения главы района, место которого осталось вакантным после того как суд освободил от должности Федора Найдена.