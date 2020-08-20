Более 60 миллионов рублей барнаульские энергетики вложат в строительство трех новых энергообъектов

Новости компаний 17.08.2020 13:40 475

«Барнаульская сетевая компания» проводит работы по улучшению электроснабжения потребителей Центрального и Октябрьского районов города. Для этого в рамках инвестиционной программы БСК энергетики проведут реконструкцию распределительных пунктов в поселке Южный, нагорной части города и районе бывшего КХВ. Объем вложений в строительство трех новых энергообъектов составит более 60 миллионов рублей. Всего в течение текущего года общая сумма средств компании, затраченных на реализацию инвестиционных проектов, превысит 200 миллионов рублей.

В настоящее время завершаются работы по строительству распределительного пункта РП-53 на ул. Мусоргского, 34 с обеспечением питания от подстанции №12 и строительством электрических сетей на поселке Южном. В результате проведенных мероприятий в 2 раза увеличится надежность не только поселка Южного, но и села Лебяжье.

В сентябре начнется строительство РП-58 по ул. Карева, 58 с обеспечением питания от подстанции «Подгорной». Это даст секционирование нагрузки в электрических сетях в нагорной части города и позволит подключить к электроснабжению новые многоквартирные дома без увеличения нагрузки на существующие сети.

Еще один РП-61 появится в районе бывшего комбината химических волокон, где многие предприятия сейчас арендуют площади.

«Одна из проблем территории, где находился бывший КХВ, заключается в отсутствии единой системы электроснабжения. Новый РП решит эту проблему и позволит реализовывать новые перспективные проекты на этом участке», - отметил главный инженер БСК Андрей Лавринец.

По его словам, строительство трех дополнительных распределительных пунктов повысит надежность электроснабжения, усовершенствует оперативность управления режимами электросети, а также создаст запас мощности, необходимый для развития Барнаула.