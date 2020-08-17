Алтайские чиновники в 2019 году активно избавлялись от недвижимости. Сколько в итоге заработали?

Новости 17.08.2020 12:45 2142

Опубликованы сведения о доходах чиновников Алтайского края и Барнаула за 2019 год. Самым богатым оказался «политический» вице-губернатор Денис Губин, заработавший почти 18 млн рублей.

Интересно, что доход многих региональных чиновников складывался из денег, вырученных за продажу недвижимости. В частности, указано, что доход Губина включает в себя поступления с предыдущего места работы и выручку от реализации недвижимости. Министр образования Максим Костенко и его супруга продали в 2019 году сразу два объекта недвижимости, заработав 6,5 и 5,2 млн рублей соответственно. Кроме того, от недвижимости избавился супруг главы краевого Минсоцзащиты Натальи Оськиной, заработавшей в минувшем году 3,2 млн рублей (её муж получил 4,7 млн).

Также недвижимость продал краевой министр спорта Алексей Перфильев, заработавший за год 7,9 млн рублей. Впрочем, недвижимости у него осталось больше, чем у кого бы то ни было из членов алтайского правительства: 32 объекта. На двоих с супругой у них в собственности: 14 нежилых помещений, 10 квартир (три из них – в Болгарии), семь гаражей и погреб.

Среди тех, кто недвижимость не реализовывал, наибольший доход (7,1 млн рублей) продемонстрировал вице-губернатор Александр Климин, но это связано также с поступлениями с предыдущего места работы. В собственности четы Климиных числится несколько крупных земельных участков, три квартиры, гараж, баня и автомобиль Тойота Прадо.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заработал за 2019 год 4,2 млн рублей. Он владеет самой большой квартирой – её площадь составляет 234 кв.м – и тремя авто: Ауди КУ 7, Тойота Королла и грузовиком Тойота Хайлюкс. Супруга губернатора за год показала доход в 0,7 млн рублей.

Вице-губернатор Виталий Снесарь заработал почти 3,8 млн рублей, его супруга – 3,4 млн;

заработал почти 3,8 млн рублей, его супруга – 3,4 млн; Зампред правительства Игорь Степаненко – 3,2 млн рублей (супруга – 0,6 млн);

– 3,2 млн рублей (супруга – 0,6 млн); Заместитель главы региона Иван Кибардин – 3,4 млн рублей;

– 3,4 млн рублей; Вице-губернатор Ирина Долгова – 3,2 млн рублей;

– 3,2 млн рублей; Зампред правительства Александр Лукьянов – 3,5 млн рублей (0,5 млн – супруга);

– 3,5 млн рублей (0,5 млн – супруга); Министр финансов Данил Ситников – 3,2 млн рублей (2,7 млн – жена).

Прочие министры, не являющиеся заместителями губернатора и не продававшие недвижимость, получили примерно поровну – около трёх миллионов рублей каждый. Также опубликован доход барнаульского градоначальника Вячеслава Франка. Согласно декларации, в 2019 году он заработал 1,7 млн рублей, никакой недвижимостью не владеет. Лишь на его жену оформлен жилой дом площадью 230 кв. м с земельным участком.