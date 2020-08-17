Алтайские чиновники в 2019 году активно избавлялись от недвижимости. Сколько в итоге заработали?

Опубликованы сведения о доходах чиновников Алтайского края и Барнаула за 2019 год. Самым богатым оказался «политический» вице-губернатор Денис Губин, заработавший почти 18 млн рублей.
Интересно, что доход многих региональных чиновников складывался из денег, вырученных за продажу недвижимости. В частности, указано, что доход Губина включает в себя поступления с предыдущего места работы и выручку от реализации недвижимости. Министр образования Максим Костенко и его супруга продали в 2019 году сразу два объекта недвижимости, заработав 6,5 и 5,2 млн рублей соответственно. Кроме того, от недвижимости избавился супруг главы краевого Минсоцзащиты Натальи Оськиной, заработавшей в минувшем году 3,2 млн рублей (её муж получил 4,7 млн).
Также недвижимость продал краевой министр спорта Алексей Перфильев, заработавший за год 7,9 млн рублей. Впрочем, недвижимости у него осталось больше, чем у кого бы то ни было из членов алтайского правительства: 32 объекта. На двоих с супругой у них в собственности: 14 нежилых помещений, 10 квартир (три из них – в Болгарии), семь гаражей и погреб.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заработал за 2019 год 4,2 млн рублей. Он владеет самой большой квартирой – её площадь составляет 234 кв.м – и тремя авто: Ауди КУ 7, Тойота Королла и грузовиком Тойота Хайлюкс. Супруга губернатора за год показала доход в 0,7 млн рублей.
Прочие министры, не являющиеся заместителями губернатора и не продававшие недвижимость, получили примерно поровну – около трёх миллионов рублей каждый. Также опубликован доход барнаульского градоначальника Вячеслава Франка. Согласно декларации, в 2019 году он заработал 1,7 млн рублей, никакой недвижимостью не владеет. Лишь на его жену оформлен жилой дом площадью 230 кв. м с земельным участком.
У руководителя ведомства доходы сократились
Объясните, чем Перфильев занимается таким, что доход аж 500.000 в месяц? И откуда деньги на эти 32 объекта ? Вообще позор, г-н Томенко вы в "Норникиле" работали, коммерческая организация, вы ничего про KPI не слышали нет ? За что, у нас что со спортом все отлично или ему Миллер и Шубенков с гонораров доплачивает ? Или с медициной все отлично и проблем нет, министр справляется, так ?