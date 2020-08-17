Что делали ветераны студотрядов на алтайской «стройке века» – гребном канале в Барнауле?

Новости 17.08.2020 14:50 1910

Через год Барнаул будет принимать соревнования мирового уровня. А пока на гребном канале, который и станет местом встречи спортсменов, кипит работа. Накануне к профессиональным строителям и ведомствам, присоединились волонтеры. Три дня они трудились на строительстве канала. Кто такие бойцы ветеранского стройотряда «Летний аккорд», и что побудило их принять участие в алтайской «стройке века», выяснил «Политсибру».

Зачем министру шпатель?

В одной из женщин-маляров в рабочем комбинезоне и со шпателем в руках наш корреспондент узнал главу краевого управления молодёжной политики Екатерину Четошникову. Она рассказала, что представляет собой отряд «Летний аккорд».

«Летний аккорд – это строительный отряд ветеранов студенческих отрядов, которые собрались здесь впервые за это лето. Нас 28 взрослых работающих людей, объединенных общей идеологией. Мы занимались штукатуркой, побелкой, покраской, очисткой территорий, прилегающих к каналу. Уверена, мы достойно встретим событие мирового масштаба, к нему сейчас готовится огромное количество волонтеров. Более 500 человек будут встречать иностранные делегации, приедут спортсмены из более чем 50 стран. Поэтому уже сейчас неравнодушные люди, сообщества, прилагают усилия к тому, чтобы помочь в подготовке этого мероприятия», – пояснила глава управления.

По её словам, среди бойцов «Летнего аккорда» собрались люди разных профессий – хирурги, врачи, учителя, чиновники, предприниматели. Зимой бойцы отряда участвуют в «снежном десанте» – выезжают на муниципальные объекты, в течение трёх-пяти дней чистят снег, помогают людям. А лето стало хорошим временем для помощи региону со строительством гребного канала.

Командир «аккорда» о занятости и других важных вещах

Женщины отряда, в основном, занимались покраской, побелкой и штукатуркой. Большая часть мужчин работали немного дальше – они таскали ветви и брёвна, расчищая завалы в прибрежных зарослях. Корреспонденту «Политсибру» удалось поговорить с командиром отряда – Евгением Якуниным.

«Мы все — выходцы из студенческих отрядов, когда-то были так или иначе задействованы в этом движении. В этом году создали отряд «Зимний аккорд», который удачно сходил в Снежный десант. И родилась такая идея – почему бы не собраться летом? Ведь все мы в душе – волонтёры. Так родилась идея поработать здесь, тем более, что в следующем году здесь будет проходить этап Кубка Мира по гребле на каноэ и байдарках, и мы решили помочь. Бойцы отряда – это люди уже состоявшиеся, у нас здесь три поколения собралось: кому-то больше 60 лет, но есть и вчерашние студенты, которые только закончили вузы и уже тоже стремятся помогать», – рассказал он.

Командир отряда также отметил, что среди его членов есть и врачи, и директора заводов, и простые труженики. По словам Якунина, всех их объединяет одна общая цель – помогать.

«Я считаю, мы делаем хорошее правильное дело. Ну и, конечно, собраться вместе на два-три дня – это тоже дорогого стоит. Ежедневная суета порой не дает возможности собраться с друзьями. Но еще раз побывать в одной связке с товарищами, с которыми ты многое уже прошел – очень важно», – подытожил он.

«Огонь в сердцах» и школа жизни

В отряд входит Артем Шамков, активно поддерживающий развитие гребли в Алтайском крае. Сам он одетый в камуфлированный «шуршун» объяснил своё пребывание здесь сердечной потребностью.

«Движение студенческих отрядов – это школа лидерства, умение взять ответственность на себя, организовать работу, умение выстроить отношения со своими коллегами по отряду. Это школа взаимопомощи и, не побоюсь этого слова, школа жизни. И этот огонь студенческих отрядов в наших сердцах уже многие-многие годы».

Не только для соревнований

В конце минувшей недели губернатор Алтайского края Виктор Томенко проинспектировал продолжающиеся строительные работы на гребном канале в Барнауле и возглавил заседание оргкомитета по проведению здесь международных соревнований – этапа Кубка Мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт в 2021 году.

По мнению экспертов, соревнования столь высокого уровня могут существенно повысить туристическую привлекательность города для жителей всех стран мира. Эксперты уже оценили будущее событие как имеющие большое значение для всего российского спорта. Однако у властей региона амбициозные планы: к примеру, край рассчитывает на проведение Чемпионата Европы в 2023 году и Чемпионата мира по этим видам спорта в 2024 году. Поэтому строительству уделяется особое внимание.

Кстати, большие соревнования на канале уже проходили. В 2018 там разыграли «Кубок чемпионов». Тогда в Барнаул приезжали известные спортсмены и комментаторы. Однако грядущее событие гораздо серьезнее. Соответственно и подготовка к ним масштабнее.

Однако деньги и силы в строительство и благоустройство территории вкладываются не только ради соревнований. Барнаульцы получат прекрасное место отдыха и занятий спортом. Организаторы надеются, что комплекс станет любимым местом отдыха горожан на ближайшие 50 лет.