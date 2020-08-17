Держимся вторые сутки. В Алтайском крае вновь не зафиксировано смерти пациентов с коронавирусом

Новости 17.08.2020 11:15 1875

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 новых случаев коронавируса. Среди них 41 в Барнауле, 9 – в Бийске. В Рубцовске, Яровом – по 5 заболевших, Кулундинском, Павловском районах – по 3 заболевших, Славгороде, Новоалтайске, Завьяловском, Панкрушихинском, Топчихинском районах – по 2 заболевших. Заринске, Камне-на-Оби, Алтайском, Благовещенском, Красногорском, Крутихинском, Немецком национальном, Романовском, Рубцовском, Тальменском, Угловском, Шелаболихинском районы – по 1 заболевшему.

Всего в крае инфицированных – 10 711, выписаны по выздоровлению – 8 943. На сегодняшний день проходят лечение 1 493 человека, из них в госпиталях находятся 819 пациента, амбулаторное лечение получает 674 пациентов. В 4589 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в 3416 случаях заболевание переносится в форме ОРВИ, у 2706 больных - как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 114 тяжелобольных пациентов, на аппарате ИВЛ находится 34 пациента.

Скончавшихся пациентов с коронавирусом за сутки не зарегистрировано.

На 17 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 3070 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 45 278 человек. Всего на коронавирусную инфекцию обследовано 347121 человек.