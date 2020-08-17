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Держимся вторые сутки. В Алтайском крае вновь не зафиксировано смерти пациентов с коронавирусом

Новости
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За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 88 новых случаев коронавируса. Среди них 41 в Барнауле, 9 – в Бийске. В Рубцовске, Яровом – по 5 заболевших, Кулундинском, Павловском районах – по 3 заболевших, Славгороде, Новоалтайске, Завьяловском, Панкрушихинском, Топчихинском районах – по 2 заболевших. Заринске, Камне-на-Оби, Алтайском, Благовещенском, Красногорском, Крутихинском, Немецком национальном, Романовском, Рубцовском, Тальменском, Угловском, Шелаболихинском районы – по 1 заболевшему.  

Всего в крае инфицированных – 10 711, выписаны по выздоровлению – 8 943. На сегодняшний день проходят лечение 1 493 человека, из них в госпиталях находятся 819 пациента, амбулаторное лечение получает 674 пациентов.  В 4589 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в 3416 случаях  заболевание переносится в форме ОРВИ, у 2706 больных  - как внебольничная пневмония.  В госпиталях края  находится 114 тяжелобольных  пациентов, на аппарате ИВЛ находится 34 пациента.

Скончавшихся пациентов с коронавирусом за сутки не зарегистрировано.

На 17 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 3070 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 45 278 человек. Всего на коронавирусную инфекцию обследовано 347121 человек.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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