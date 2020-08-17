Чем богаты… Депутаты Госдумы от Алтайского края отчитались о своих доходах

Новости 17.08.2020 11:30 2028

Опубликованы доходы депутатов Госдумы от Алтайского края за 2019 год. Самыми богатыми оказались Александр Прокопьев и Сергей Шаргунов.

Доход Александра Прокопьева за 2019 год составил почти 97 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок под дачное хозяйство площадью почти 5 тысяч кв.м, жилой дом 1100 кв.м, жилое строение без права регистрации проживания 508 кв.м, три квартиры: 162 и 164 и 144 кв.м, два нежилых помещения: 186 и 235 кв.м. В совместной собственности числится квартира площадью 51 кв.м, в безвозмездном пользовании находится квартира площадью 39 кв. м. Транспорт у Александра Прокопьева оригинальный – мотоцикл Ducati Xdiavel S, также естькатер Master Craft XT20. Его жене принадлежат: ½ квартиры площадью 66 кв.м и нежилое помещение площадью 30 кв.м.

Сергей Шаргунов, согласно декларации, заработал за минувший год почти 23 млн рублей. Ему принадлежит 1/3 в квартире площадью 69 кв.м, в безвозмезхдном пользовании находятся: сторожка (19 кв.м) и творческая мастерская (дача 103 кв.м). Ездит Шаргунов на Toyota Rav-4. Его жене принадлежит 1/3 в квартире площадью 74 кв.м.

Доходы остальных депутатов от Алтайского края за год составили менее 10 млн рублей: