Чем богаты… Депутаты Госдумы от Алтайского края отчитались о своих доходах
Опубликованы доходы депутатов Госдумы от Алтайского края за 2019 год. Самыми богатыми оказались Александр Прокопьев и Сергей Шаргунов.
Доход Александра Прокопьева за 2019 год составил почти 97 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок под дачное хозяйство площадью почти 5 тысяч кв.м, жилой дом 1100 кв.м, жилое строение без права регистрации проживания 508 кв.м, три квартиры: 162 и 164 и 144 кв.м, два нежилых помещения: 186 и 235 кв.м. В совместной собственности числится квартира площадью 51 кв.м, в безвозмездном пользовании находится квартира площадью 39 кв. м. Транспорт у Александра Прокопьева оригинальный – мотоцикл Ducati Xdiavel S, также естькатер Master Craft XT20. Его жене принадлежат: ½ квартиры площадью 66 кв.м и нежилое помещение площадью 30 кв.м.
Сергей Шаргунов, согласно декларации, заработал за минувший год почти 23 млн рублей. Ему принадлежит 1/3 в квартире площадью 69 кв.м, в безвозмезхдном пользовании находятся: сторожка (19 кв.м) и творческая мастерская (дача 103 кв.м). Ездит Шаргунов на Toyota Rav-4. Его жене принадлежит 1/3 в квартире площадью 74 кв.м.
Доходы остальных депутатов от Алтайского края за год составили менее 10 млн рублей:
- Николай Герасименко: 7,4 млн рублей. Также ему принадлежит квартира 75 кв.м, машиноместо 20 кв.м (общая совместная собственность) и автомобиль Лексус RX 200Т. У супруги есть своя квартира площадью 128 кв.м.
- Олег Быков: 5,9 млн рублей. Совместно с женой владеет квартирой площадью 50 кв.м, на срок полномочий депутата ГД нанята квартира 85 кв.м, пользуется вместе с женой и ребёнком. В общей совместной собственности – автомобиль KIA XM FL (Sorento).
- Валерий Елыкомов: 5,8 млн рублей. Ему принадлежат: земельный участок под ИЖС (1893 кв.м), садовый участок (1244 кв.м), жилой дом (229,5 кв.м), ¾ квартиры площадью 63 кв.м, нанятая на срок полномочий депутата ГД квартира площадью 120 кв.м, гараж 18 кв.м в безвозмездном пользовании. Супруга Елыкомова заработала 0,2 млн, ей принадлежит ½ квартиры 53 кв.м и погреб площадью 10 кв.м. В собственности Елыкомова числятся автомобили: Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota RAV-4 и УАЗ «буханка».
- Иван Лоор: 5,7 млн рублей. Ему принадлежит доля земельного участка сельхозназначения, земельный участок под эксплуатацию усадебного жилого дома (1064 кв.м), жилой дом площадью 245 кв.м., квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) 84 кв.м, автомобиль Mitsubishi Pajero 3.0 LWB, прицеп, снегоход Arctic Cat Bearcat 5000XT. Его жена заработала 0,8 млн рублей.
- Наталья Кувшинова: 5,5 млн рублей. Ей принадлежит квартира площадью 54 кв.м, а также нанята квартира на срок полномочий депутата ГД, площадью 120 кв.м, также в безвозмездном пользовании находится квартира 34 кв.м. Автомобиль – Toyota Camry.
- Даниил Бессарабов: 5,4 млн рублей. В совместной собственности с супругой имеется земельный участок площадью 1450 кв.м, жилой дом площадью 233 кв.м. В безвозмездном пользовании находится квартира 76 кв.м и квартира 152 кв.м, нанятая на срок полномочий депутата ГД (пользуется вместе с супругой).
- Александр Терентьев: 5,2 млн рублей. Владеет квартирой площадью 80 кв.м. Автомобиль: Мерседес-Бенц S500 4Matic. Его жена, согласно декларации, заработала почти 2 млн рублей. В её собственности: три земельных участка для эксплуатации жилых домов: 1200, 1639 и 2555 кв.м и четыре жилых дома: 663 кв.м, 50 кв.м и два – по 60 кв.м. В безвозмездном пользовании – квартира 337 кв.м.
- Виктор Зобнев: 5,1 млн рублей. Владеет земельным участком под ИЖС площадью 1000 кв.м, нанимает на срок полномочий депутата ГД квартиру площадью 84 кв.м. Также ему принадлежат участки под гаражи, три квартиры: 95, 57 и 62 кв.м и гидроцикл "Полярис". В общей совместной собственности находятся два гаража: 52 и 25 кв.м. Его жена за год заработала 6,8 млн, ей принадлежат две квартиры площадью 168 и 45 кв.м.