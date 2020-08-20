500 млн рублей льготной сельской ипотеки получили жители двух Алтаев

Новости компаний 17.08.2020 10:30 441

Алтайский филиал Россельхозбанка выдал более 500 млн рублей льготной сельской ипотеки жителям Алтайского края и Республики Алтай. Улучшить свои жилищные условия смогли 347 семей. Наиболее активны в приобретении жилья по льготной программе стали жители Мамонтовского, Кулундинского, Первомайского районов. Информация об этом была озвучена 14 августа в Ижевске, где Министерство сельского хозяйства РФ подвело промежуточные итоги реализации всероссийской программы «Комплексное развитие сельских территорий».

По словам директора Алтайского филиала Николая Бойко, Россельхозбанк активно подключился к кредитованию по сельской ипотеке, которая является неотъемлемой частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы, и считает это направление в работе Банка одним из приоритетных.

«Мы планировали до конца года выйти на 0,5 млрд по выдачам на эти цели, но уже сейчас превзошли эту цифру, что несомненно радует нас и наших жителей, которые активно улучшают свои условия жизни на селе», - отметил Николай Бойко.

Всего же по стране к началу августа объем выданных РСХБ кредитов по программе льготной сельской ипотеки составил более 26 млрд рублей. Содействие в улучшении жилищных условий получили порядка 13 тыс. человек. Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и продолжает активную работу по ее реализации, не останавливая процессы приема заявок и выдачи кредитов.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% при оформлении договора личного страхования может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении договора личного страхования.

КРСТ предназначена для сохранения доли сельского населения на уровне не менее 25% от общего, привлечение молодых специалистов на село, повышение благоустроенных домовладений до 50%.