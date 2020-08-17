Политическая хроника недели: каменские депутаты в тупике, адвокаты Кондратьева обжалуют его арест, а Суриков отметил юбилей

Новости 17.08.2020 9:15 1772

Политическая хроника недели: каменские депутаты в тупике, адвокаты Кондратьева обжалуют его арест, а Суриков отметил юбилей

Политическая повестка на прошлой неделе пестрила событиями Самым ярким, пожалуй, стала сессия Каменского районного собрания, где депутаты загнали себя в тупик и обезглавили район. Обо всем подробнее в хронике «Политсибру».

Зашли в политический тупик

Каменские депутаты на внеочередной сессии райсобрания 12 августа не наделили полномочиями и. о. главы района Евгению Гордиенко. Из 15 депутатов проголосовали «за» шесть человек, трое против, остальные воздержались.

Таким образом, депутаты загнали себя в политический тупик. Без статуса «и.о.» ни у кого нет права подписи ни под одним документом. Других замов, кроме Гордиенко, в администрации района нет, а значит возлагать обязанности больше не на кого.

Дискуссия на сессии вышла очень бурной. Самое эмоциональное выступление принадлежало местному предпринимателю Петру Тютюнникову. В социальных сетях и СМИ распространилось видео, в котором он крайне эмоционально призывал коллег «подумать головой».

«Вы о людях подумайте!.. Там пачками документы подписывают, там люди ходят пороги обивают», – заявил Тютюнников и покинул зал.

Следующее заседание депутатов должно пройти 17 августа.

Защита Кондратьева обжалует его арест

Адвокаты намерены оспорить решение суда первой инстанции об аресте депутата Алтайского Заксобрания Всеволода Кондратьева по делу о даче взятки должностному лицу, пишет «Банкфакс« со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда Новосибирска, где была избрана мера пресечения.

26 июля Всеволода Кондратьева арестовали на один месяц и 30 суток, то есть до 23 сентября. 13 августа материалы с целью обжалования ареста были направлены в Новосибирский областной суд. Инициатором жалобы стала сторона защиты алтайского депутата. Известно, что депутата обвиняют в даче крупной взятке должностном лицу, однако в деле до сих пор не каких-либо подробностей. На сайте Советского районного суда Новосибирска карточка о деле Кондратьева не опубликована до сих пор. Нет официального сообщения от правоохранительных органов. Поэтому обстоятельства преступления, в котором подозревают Кондратьева, СМИ излагают только со слов инсайдеров.

Александр Суриков отметил юбилей

Бывший глава администрации Алтайского края Александр Суриков 15 августа отметил 80-летие. Сурикова однозначно можно назвать долгожителем в политике, и не только в алтайской. Он избирался на пост губернатор дважды, а послом России в Белоруссии работал 12 лет, это больше, чем все его предшественники на этой должности.

После отставки Суриков занимался консультациями, а недавно купил коров, которых содержат в хозяйствах села 12 лет Октября. В начале августа мэр Барнаула Вячеслав Франк назначил его координатором вновь созданной группы экспертов.

«Толк» к юбилею подготовил самые яркие цитаты политика.

В АКЗС предлагают смягчить закон о митингах

Депутаты Алтайского Заксобрания предложили смягчить законодательство о проведении митингов и шествий в регионе, пишет пресс-служба парламента.

Речь идет о снятии запрета на проведение публичных акций и собраний в зданиях образовательных, культовых и медицинских учреждений, предназначенных для массового пребывания несовершеннолетних, а также на территориях, располагающихся ближе 50 метров от таких мест. Законопроект подготовили в связи с решением Конституционного суда РФ.

Сессия пройдет на безопасном расстоянии

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания продолжат работу на «удаленке». Как уточнил спикер АКЗС Александр Романенко, решение провести сессию в дистанционном формате связано с тем, что нет возможности обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора для таких мероприятий. Сессия запланирована на 27 августа.