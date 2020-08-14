Впервые за последние месяцы в Алтайском крае не зафиксировано смерти пациентов с коронавирусом

Новости 16.08.2020 12:45 577

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 89 новых случаев коронавируса. Из них 46 – в Барнауле, Рубцовске – 9, Славгороде, Благовещенском районе – по 4 заболевших, Михайловском районе и Новоалтайске – по 3 заболевших, Алейске, Бийске, Камне-на-Оби, Яровом, Курьинском, Первомайском, Усть-Калманском районах – по 2 заболевших, Завьяловском, Зональном, Немецком, Поспелихинском, Родинском, Хабарском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае зафиксировано 10 623 случаев коронавируса, выписаны по выздоровлению – 8 922. На сегодняшний день проходят лечение 1 426 человека, из них в госпиталях находятся 815 пациента, амбулаторное лечение получает 611 пациентов.

В 4578 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, 3395 пациентов перенесли заболевание в форме ОРВИ, 2650 – как внебольничную пневмонию. Тяжелобольных пациентов на утро 16 августа – 115, их них к аппаратам ИВЛ подключено 34 человека.

Всего выздоровело – 8922 человека, за прошедшие сутки 36 человек.

На 16 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 3147 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 45 086 человек. Всего на коронавирусную инфекцию обследовано 346287 человек, за сутки – 2136.