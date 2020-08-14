За сутки в Алтайском крае умерло шесть человек с коронавирусом

Новости 15.08.2020 15:47 627

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 89 случаев коронавируса Прирост инфицированных дали следующие территории: Барнаул – 51, Бийск – 7, Славгород – 6, Первомайский район – 5, Новоалтайск – 4, ЗАТО Сибирский – 3, Рубцовск , Тальменский, Благовещенский, Волчихинский районы – по 2, Зональный, Локтевский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский районы – по 1.

Всего на 15 августа в регионе подтверждено 10 534 случаев коронавируса, уже выписаны по выздоровлению – 8 886. На сегодняшний день проходят лечение 1 373 человека, из них в госпиталях находятся 794 пациента, амбулаторное лечение получает 579 человек.

В 4533 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, у 3392 человек инфекция протекает в форме ОРВИ, у 2609 пациентов – как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 106 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 27 человек.

За прошедшие сутки зафиксировано 6 смертельных случаев пациентов с коронавирусом, во всех к смерти привели иные причины. За весь период скончалось – 275 человек с COVID-19. Непосредственно от коронавируса умерло 109 человек, иные причины привели к смерти 162 пациентов. На экспертизе находятся 4 случая.

На 15 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 3041 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 44 909 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 344 151 человек, за сутки – 3 223.