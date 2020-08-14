ВТБ почти в 1,5 раза увеличил число клиентов, открывших накопительные счета

Новости компаний 14.08.2020 17:05 311

Число клиентов, разместивших свои средства на накопительных счетах в ВТБ, выросло с начала года на треть и достигло 2,5 млн человек. Портфель накопительных счетов за этот период увеличился на 41%, только за июль остатки выросли на 10%.

В июле тенденция роста популярности накопительных счетов у клиентов ВТБ продолжилась. За последний месяц граждане разместили на них более 170 млрд рублей, при этом объем новых открытых счетов превысил 90 млрд.

«Мы видим значительный рост интереса наших клиентов к накопительным счетам. Продукт ценится за гибкую доступность средств и привлекательные процентные ставки, которые на текущий момент сопоставимы по доходности по вкладам. Не исключаем, что накопительные счета и дальше продолжат оставаться одной из наиболее интересных альтернатив классическим депозитам», – комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Портфель классических пассивов ВТБ вырос по итогам 7 месяцев 2020 г. до 4,37 трлн рублей. В планах банка на этот год – привлечь более 300 тысяч новых клиентов на вклады и накопительные счета.

Накопительный счет «Копилка» имеет гибкие возможности по управлению средствами, оформляется без ограничений по количеству счетов, а максимальный доход по нему составляет до 5,5% годовых в рублях с бонусной опцией «Сбережения» по «Мультикарте» ВТБ. В отличие от многих других предложений на рынке, по условиям «Копилки» проценты начисляются на ежедневный остаток на счете, а удобное управление через мобильное приложение позволяет открывать и пополнять счет буквально за несколько кликов.