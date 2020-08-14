Алтайские единороссы поддержат заявку по присвоению столице края звания «Город трудовой доблести»

Новости 14.08.2020 18:20 307

На заседании Президиума Регионального политсовета «Единой России» 13 августа было принято решение о поддержке заявки Барнаула первой среди всех претендующих на звание «Город трудовой доблести» городов края.

В Алтайском крае могут претендовать на звание Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Одним из этапов заявки стал сбор подписей: он проводился на сайте ДоблестьАлтая.рф и на специальных участках во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В онлайн-голосовании приняло участие более 17 тысяч человек. С учётом проголосовавших на счётных участках принято почти 300 тысяч подписей. Наиболее активно голосование шло в Барнауле — столица края собрала почти 182 тысячи подписей, с учётом онлайн-голосования — 191 тысячу.

По данным секретаря Барнаульского местного отделения партии Юрия Еремеева, с помощью специалистов Государственного архива Российской Федерации удалось найти ценные сведения, доказывающие подвиги тысяч барнаульцев.

— Это выпуски газеты «Правда» за апрель 1943 года и апрель 1945 года. В газетах подтверждается вклад жителей Барнаула в Великую Победу, а именно: «вручение переходящего красного знамени ГКО заводу, где директором т.Толмачев» (то есть завод «Трансмаш»), а также решение «оставить переходящее Красное знамя ГКО Барнаульскому вагоноремонтному заводу». В начале июля от городской администрации было направлено ходатайство в Алтайское краевое Заксобрание и Правительство региона. Мы рассчитываем, что депутаты АКЗС на августовской сессии поддержат инициативу Барнаульских совета ветеранов и местного отделения партии, а также решение свыше 190 тысяч барнаульцев, проголосовавших за присвоение краевой столице звания «Город трудовой доблести», — резюмировал Еремеев.

Единогласное решение членов Президиума Регионального политсовета — сначала поддержать город, который получил наибольшую поддержку, а затем добиваться высокого звания для еще трех населенных пунктов Алтая.

— Мы ни в коем случае не оставим без внимания ни один наш город. Ведь жители Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска наравне с жителями других городов, уже получившими почетное звания, каждый день совершали подвиги и приближали Великую Победу. Поэтому сначала мы начнем с Барнаула, добиваясь для краевой столицы звания «Город трудовой доблести», подключая к этому не только депутатов регионального парламента, но и избранников, представляющих регион на федеральном уровне. В последующие годы мы обязательно сделаем все возможное для присвоения высокого статуса Бийску, Новоалтайску и Рубцовску, — подытожил Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

В конце августа депутаты АКЗС проведут очередную сессию, на которой и рассмотрят вопрос о поддержке инициативы присвоения Барнаулу статуса «Город трудовой доблести». В ближайшее время свое решение озвучат и в Правительстве региона. Затем настанет следующий этап — получения экспертного заключения Российской академии наук о правомерности претендования города на почетное звания. Только после соблюдения всех процедур субъект Российской Федерации направляет вместе с полным пакетом документов ходатайство в федеральный оргкомитет «Победа», члены которого и решат судьбу населенного пункта. Указ о присвоении городу почетного звания подписывает Президент России.

Добавим, в городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа Президента России о присвоении звания, а в Праздник Весны и Труда, День Победы и в День города здесь проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.

Напомним, весной этого года Президент России Владимир Путин учредил новое высокое звание для городов, чьи жители в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов проявили трудовой героизм. Теперь наравне с городами-героями и городами воинской славы появляются и первые в стране города трудовой доблести.