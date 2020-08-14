Рекламные стикеры и наклейки, как способ увеличения продаж

Новости компаний 14.08.2020 19:00 273

Любая компания, которая работает в торговой сфере, заинтересована в увеличении уровня продаж, так как это напрямую влияет на размер получаемой прибыли. Есть много способ решения этой задачи, например, уличная реклама, реклама по радио и телевидению, промоакции, маркетинговые инструменты. Доступной ценой, эффективностью в использовании радуют стикеры и наклейки. Они облегчают продвижение как бренда, так и конкретного товара. Использовать стикеры можно при продаже любых товаров. Это доступный по цене инструмент, который доступен для мелкого бизнеса.

Можно изготавливать стикеры на бумаге, пленке, виниле. Готовая продукция может иметь любую форму и размеры (характеристики согласовываются с каждым заказчиком). На поверхность наносится логотип компании, контактные данные. Это пассивный рекламный инструмент, который за относительно короткое время повышает уровень продаж. Использовать такой прием можно при реализации товаров:

одежды и обуви;

канцелярии;

строительных материалов, инструментов;

сладостей;

сувениров;

украшений ручной работы.

Где заказать печать рекламных стикеров в Москве?

Лучшее соотношение цены и качества предлагает компания «Грин Принт». Если вас интересует стикер печать, то оформить заявку можно на официальном сайте компании. Заявки оперативно обрабатывают менеджеры, которые связываются с клиентом для уточнения деталей. Оказывается помощь с макетами и версткой. Воспользоваться предложением могут как физические, так и юридические лица. Поскольку компания располагает новейшим оборудованием, то она способна выполнить заказы любого объема качественно и быстро. Предусмотрена доставка готовой продукции в пределах МКАД за счет исполнителя, если общая сумма заказа превышает 20 тысяч рублей.

Компания предлагает большой выбор продукции, в том числе и стикеры больших размеров. При оформлении заказа можно выбрать материал печати. Используются только сертифицированные материалы, которые напрямую закупаются у крупных поставщиков. Это позволяет экономить без ущерба для качества. Также оказывается услуга по плоттерной резке – изготовлении стикеров разных форм. Для дополнительной защиты проводится ламинация, поэтому готовая продукция сохраняет первозданный вид на протяжении долгого времени.