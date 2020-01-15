Операция «Миграция»: нужны ли Алтаю гастарбайтеры?

Новости 14.08.2020 17:40 788

Более половины россиян поддержали инициативу зампреда Совбеза Дмитрия Медведева об усложнении процедуры выдачи рабочих виз мигрантам. Об этом пишет сервис SuperJob, проводивший опрос на данную тему.

Как показали результаты исследования, 59% опрошенных ужесточение режима выдачи рабочих виз поддержали. Против выступили лишь 15% респондентов. 26% затруднились дать свою оценку предложению. Среди мужчин заградительные меры одобряют 65%, среди женщин – 53%. Также протекционизм на рынке труда более склонны поддерживать представители старшего поколения – предложение Медведева одобрили 42% среди молодежи до 24 лет и 68% – среди россиян старше 45 лет. Кроме того, эту инициативу тем охотнее поддерживают граждане, чем больше их доход.

Было опрошено 1600 респондентов из 338 населённых пунктов во всех округах России.

Развитию регионов мигранты не помогают

Подсчитать долю именно трудовой миграции в регионах достаточно сложно, однако экономисты ИНП РАН Карцева, Мкртчян и Флоринская отмечали, что сегодня в России ни один из видов миграции не влияет на социально-экономическое развитие регионов и на сокращение регионального неравенства, и потому использовать миграцию в качестве инструмента регионального развития – бессмысленно.

По мнению экономистов, на развитие региона может повлиять разве что приток квалифицированной рабочей силы, в то время как низкоквалифицированные работники не влияют на статистику. Многие исследования показывают, что миграция плохо влияет на страны-источники, в то время как на экономику принимающих стран влияние невелико. При этом, как внутренние, так и внешние мигранты едут в уже развитые регионы, которые способны обойтись и без них.

Зачем мигранты российской экономике?

Сотрудник Высшей школы современных социальных наук МГУ, доктор экономических наук Александр Гребенюк смоделировал ситуацию на российском рынке труда в 2030 году. По результатам моделирования оказалось, что к 2030 году образуется избыток рабочей силы из самих граждан России в 15 или даже 19 млн человек.

«По официальным российским данным, доля иностранцев в общей численности занятых равна 5,9%. Однако оценки общей численности мигрантов, выполненные автором, позволяют с уверенностью утверждать, что эта доля значительно выше и составляет не менее 10-12%» (т.е. до 9 млн гастарбайтеров в России)», – отмечается в исследовании.

Согласно его выводам, уже в период 2023-2030 годов предложение труда будет значительно опережать спрос, а к 2030 году это превышение составит более 3 млн человек при благоприятном раскладе и около 19 млн человек – при реализации худшего сценария. Следствием этого станет усиление конкуренции за рабочие места, поэтому либеральная миграционная политика может привести к серьёзным негативным последствиям, которые могут проявиться как в социально-экономической, так и в политической сферах.

Недавно «Политсибру» писал о стабильной естественной убыли населения в Алтайском крае по 1000 человек ежемесячно на протяжении долгого времени. Частично убывающее население замещается мигрантами, которых, по данным Алтайкрайстата, в регион прибывает около 30-35 тысяч человек в год. Около 10-15 тысяч из них прибывают из-за рубежа, в основном, из стран СНГ.