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«Чума на оба ваши дома». В соседних с Алтайским краем территориях зарегистрированы случаи летального исхода из-за инфекции

Новости
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Впервые за последние 60 лет бубонную чуму обнаружили на плато Укок, Кош-Агачского района.  Это особенно тревожит республиканские власти – плато Укок пользуется особым спросом у туристов.

На данный момент в республике Алтай выявлено 5 участков с распространением бубонной чумы. В опасный участок  попадают окрестности озёр Зерлюколь-Нур и Каракуль, Средина Чаган-Узуна, Вершина Калгут, Калгуты, Акалаха. По словам заместителя директора Алтайской противочумной станции Александра Мищенко, территория распространения заболевания расширяется.

Заражение людей возможно в первую очередь при разделке сурков, в случае браконьерской охоты на них, или через укусы заражённых блох и клещей, остающихся в норах грызунов после гибели от чумы их хозяев, поясняет официальный сайт республики Алтай.

Однако республика Алтай – не единственный регион Сибири, санитарные службы которого  заняты  профилактикой распространения инфекции.

По последним данным в Монголии было зарегистрировано 10 случаев заражения людей бубонной чумой, при этом два из них в результате болезни умерли.  В этой связи в регионах проводится массовая вакцинация населения, небезопасных зон.  Только в республике Алтай было привито более 18 тысяч человек.

Распространение чумы в регионах Сибири – явление многолетнее.  В 2019 году в конце июня был объявлен карантин из-за бубонной чумы в Монголии. Осенью 2019 года  было зафиксировано 4 случая  заражения в Северном Китае.  А в 2017 году появилась информация о  добровольном карантине сотрудников омского предприятия, чтобы исключить занос инфекции на свинокомплекс.  Правда речь тогда шла о распространении африканской чумы свиней.

Алтайский край оказался в зоне особого риска заражения африканской чумой свиней

Алтайский край оказался в зоне особого риска заражения африканской чумой свиней

Новости

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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