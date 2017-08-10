«Чума на оба ваши дома». В соседних с Алтайским краем территориях зарегистрированы случаи летального исхода из-за инфекции

Новости 14.08.2020 16:20 937

Впервые за последние 60 лет бубонную чуму обнаружили на плато Укок, Кош-Агачского района. Это особенно тревожит республиканские власти – плато Укок пользуется особым спросом у туристов.

На данный момент в республике Алтай выявлено 5 участков с распространением бубонной чумы. В опасный участок попадают окрестности озёр Зерлюколь-Нур и Каракуль, Средина Чаган-Узуна, Вершина Калгут, Калгуты, Акалаха. По словам заместителя директора Алтайской противочумной станции Александра Мищенко, территория распространения заболевания расширяется.

Заражение людей возможно в первую очередь при разделке сурков, в случае браконьерской охоты на них, или через укусы заражённых блох и клещей, остающихся в норах грызунов после гибели от чумы их хозяев, поясняет официальный сайт республики Алтай.

Однако республика Алтай – не единственный регион Сибири, санитарные службы которого заняты профилактикой распространения инфекции.

По последним данным в Монголии было зарегистрировано 10 случаев заражения людей бубонной чумой, при этом два из них в результате болезни умерли. В этой связи в регионах проводится массовая вакцинация населения, небезопасных зон. Только в республике Алтай было привито более 18 тысяч человек.

Распространение чумы в регионах Сибири – явление многолетнее. В 2019 году в конце июня был объявлен карантин из-за бубонной чумы в Монголии. Осенью 2019 года было зафиксировано 4 случая заражения в Северном Китае. А в 2017 году появилась информация о добровольном карантине сотрудников омского предприятия, чтобы исключить занос инфекции на свинокомплекс. Правда речь тогда шла о распространении африканской чумы свиней.