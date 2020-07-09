Предъявят ли алтайскому фермеру обвинение в экоциде?

Новости 14.08.2020 15:20 685

В Шипуновском районе Алтайского края, по словам местного пасечника, массово погибли как минимум 50 пчелосемей, передаёт Telegram-канал «Агрономика» и предполагает, что виновному может быть инкриминировано обвинение в экоциде.

Обработка полей пестицидами нанесла ущерб 44 пчеловодам. Пасечник из Шипуновского района сообщил, что в 7,5 км от его пасеки опрыскивали поле рапса, после чего в хозяйстве погибло 50 пчелосемей и еще 150 – оказались на грани гибели. Отмечается, что за смертью десятков тысяч пчел стоит некий фермер, который вопреки законодательству обрабатывал принадлежащие ему поля рапса и подсолнечника без предупреждения.

Далее сообщается, что алтайский Минсельхоз создал две комиссии, которые объезжают поля, берут пробы зеленой массы и подмора пчел. Если экспертиза подтвердит вину фермера, то ему грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы по статье 358 УК РФ – экоцид.

Как пояснили «Политсибру» в региональном Минсельхозе, комиссии по фактам гибели пчёл действительно создаются, экспертизы проводятся в лабораториях Россельхознадзора. При этом, в ведомстве отметили, что экспертиза – дело долгое и занимает около двух недель. Что касается экоцида, то в пресс-службе пояснили, что таких заключений не выносилось.

Заметим, что и в других регионах России по данной статье не был осуждён никто и никогда.