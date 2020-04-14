В Алтайском крае появилось 3 тысячи самозанятых за 1,5 месяца

Новости 14.08.2020 14:30 845

С 1 июля 2020 года в Алтайском крае зарегистрировались в качестве самозанятых более трёх тысяч (3199) человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Напомним, с 1 июля вступил в силу региональный закон «О введении на территории Алтайского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В таком режиме доступна упрощённая регистрация через мобильное приложение, возможность работы без кассового аппарата, отсутствие отчетности перед госорганами.

Самое главное - это размеры ставок налога, которые составляют 4% для физлиц и 6% - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Глава краевого Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев ещё в апреле высказывал предположение, что ряд действующих предпринимателей с целью оптимизации воспользуются этим режимом.

В данный момент на Алтае также готовится ряд поправок в правовые акты, чтобы открыть для самозанятых возможность пользоваться господдержкой, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».