Две трети новых случаев коронавируса в Алтайском крае приходится на Барнаул

Новости 14.08.2020 13:25 1193

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 85 новых случаев коронавируса. 57 из них приходится на Барнаул. В остальных территориях зафиксированы единичные случаи: в Яровом – 5, Романовском районе – 4, Новоалтайске – 3, Рубцовске, Павловском, Первомайском районах – по 2, Бийске, Заринске, Славгороде, ЗАТО «Сибирский», Алтайском, Волчихинском, Ключевском, Михайловском, Тальменском, Целинном районах – по 1 заболевшему.

На 14 августа в крае подтверждено 10 445 случаев коронавируса, уже выписаны по выздоровлению – 8 752. На сегодняшний день лечение проходят 1 424 человека. В госпиталях края – 849 пациентов, амбулаторно – 575. В 4510 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение, в 3370 пациенты переносят инфекцию в форме ОРВИ, в 2565 – как внебольничную пневмонию. В госпиталях края находится 110 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 30 человек.

За сутки скончалось 4 человека с коронавирусом, 2 из них от COVID-19, к смерти 2 привели иные причины. Таким образом за весь период скончалось 269 человек, из них 109 - непосредственно от коронавирусной инфекции, к смерти 156 человек привели иные причины.

На 14 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 876 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 44 595 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 340 928 человек, за сутки – 3 476.